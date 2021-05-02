我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放假不准離校 河北百名大學生突破封鎖衝出校門

中、台旅客5/15起入境土耳其 無需PCR陰性證明

上海蔦屋書店39.5萬「法拉利」書本賣了 全球僅250本

中國新聞組／綜合報導
店裡最貴的一本書——全球限量250本的「法拉利」已以39.5萬元賣出。（取材自北京青年報）
店裡最貴的一本書——全球限量250本的「法拉利」已以39.5萬元賣出。（取材自北京青年報）

去年年底開業之初，上海上生新所蔦屋書店內一部定價高達39.5萬人民幣(約6萬美元)的限量法拉利書籍廣受討論。北京青年報報導，近日店方透露，該書已成功售出，「由於涉及客戶隱私，我們不能提供具體信息。但我們想這位客人一定是認同並理解了其背後的故事和價值才會買下。」

在上海這樣一座年輕化國際化的大都市中，蔦屋書店的選址卻特地定在了一個擁有近百年歷史的老建築——哥倫比亞鄉村俱樂部中。

據報導，上海上生新所蔦屋書店分為上下兩層：一樓以「磨練知性」為主題，以人文社科、文學和生活方式類書籍、雜誌、文具雜貨為主；二樓則更具現代感，主題為「收穫感性」，展示設計、時尚、建築、美術、攝影、大型書籍和工藝品。而頗受矚目的39.5萬元的限量法拉利書籍，原來就擺放在二樓。

報導稱，在這家書店的二層，陳列著許多需要戴上手套才能翻閱的價格高昂的「大書」，比如：英國藝術家大衛·霍克尼的《DavidHockney.ABiggerBook》，限量9000本，售價約3萬人民幣。霍克尼的作品去年公開拍賣市場作品總成交額達9.12億人民幣(約1.4億美元)，這本「大書」擁有藝術家的親筆簽名，甚至出版社的名字「TASCHEN」也是藝術家手寫的。

上海蔦屋書店。（取材自北京青年報）
上海蔦屋書店。（取材自北京青年報）

「霍克尼」旁邊，便是該店最貴的一本書——全球限量250本的「法拉利」，連同陳列架在內，定價39.5萬人民幣。這是為紀念1947年成立的法拉利而限定發售1947冊的全球限量書籍，由數百張來自法拉利檔案館和世界各地私人藏家的照片和資料組成。這本書用皮革裝訂，手工縫製，外面的鋁製外盒由MarcNewson設計，他從法拉利的發動機獲得靈感。此外，「ArtEdition」版本還特別配備了一個類似於12缸發動機的鉻鋼支架。

報導指出，此外，跑遍整個上海城，只有在蔦屋書店才能買到的《京都》、《奈良》和《富士山》等收錄風景的「大書」，也受到了顧客的青睞，店方表示將會不定期對其進行「補貨」。

書架設計採用拱形元素。（取材自北京青年報）
書架設計採用拱形元素。（取材自北京青年報）

書店 北京 隱私

上一則

中國網友不滿福建放寬對台檢疫措施 當局關掉微博評論

下一則

放假不准離校 河北百名大學生突破封鎖衝出校門

延伸閱讀

王思聰戴名表逛街 一身行頭可抵上海一套房

王思聰戴名表逛街 一身行頭可抵上海一套房
韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症

韓一中醫院延泰欽醫師 採用針灸推拿中藥治療各種痛症
上海學者：綠謀台獨讓兩岸幾達冰點 甚至沒有秋風蕭瑟

上海學者：綠謀台獨讓兩岸幾達冰點 甚至沒有秋風蕭瑟
上海小區住戶鬧矛盾 連開5年震樓器 鄰居：我們都躺槍

上海小區住戶鬧矛盾 連開5年震樓器 鄰居：我們都躺槍

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
華為小公主姚安娜 進「中餐廳」惹議

華為小公主姚安娜 進「中餐廳」惹議
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易
洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」

洛杉磯千車齊發遊行示威「停止仇恨亞裔」