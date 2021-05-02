上海蔦屋書店39.5萬「法拉利」書本賣了 全球僅250本

店裡最貴的一本書——全球限量250本的「法拉利」已以39.5萬元賣出。（取材自北京青年報）

去年年底開業之初，上海上生新所蔦屋書店 內一部定價高達39.5萬人民幣(約6萬美元)的限量法拉利書籍廣受討論。北京 青年報報導，近日店方透露，該書已成功售出，「由於涉及客戶隱私 ，我們不能提供具體信息。但我們想這位客人一定是認同並理解了其背後的故事和價值才會買下。」

在上海這樣一座年輕化國際化的大都市中，蔦屋書店的選址卻特地定在了一個擁有近百年歷史的老建築——哥倫比亞鄉村俱樂部中。

據報導，上海上生新所蔦屋書店分為上下兩層：一樓以「磨練知性」為主題，以人文社科、文學和生活方式類書籍、雜誌、文具雜貨為主；二樓則更具現代感，主題為「收穫感性」，展示設計、時尚、建築、美術、攝影、大型書籍和工藝品。而頗受矚目的39.5萬元的限量法拉利書籍，原來就擺放在二樓。

報導稱，在這家書店的二層，陳列著許多需要戴上手套才能翻閱的價格高昂的「大書」，比如：英國藝術家大衛·霍克尼的《DavidHockney.ABiggerBook》，限量9000本，售價約3萬人民幣。霍克尼的作品去年公開拍賣市場作品總成交額達9.12億人民幣(約1.4億美元)，這本「大書」擁有藝術家的親筆簽名，甚至出版社的名字「TASCHEN」也是藝術家手寫的。

上海蔦屋書店。（取材自北京青年報）

「霍克尼」旁邊，便是該店最貴的一本書——全球限量250本的「法拉利」，連同陳列架在內，定價39.5萬人民幣。這是為紀念1947年成立的法拉利而限定發售1947冊的全球限量書籍，由數百張來自法拉利檔案館和世界各地私人藏家的照片和資料組成。這本書用皮革裝訂，手工縫製，外面的鋁製外盒由MarcNewson設計，他從法拉利的發動機獲得靈感。此外，「ArtEdition」版本還特別配備了一個類似於12缸發動機的鉻鋼支架。

報導指出，此外，跑遍整個上海城，只有在蔦屋書店才能買到的《京都》、《奈良》和《富士山》等收錄風景的「大書」，也受到了顧客的青睞，店方表示將會不定期對其進行「補貨」。