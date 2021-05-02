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樓上練琴離「譜」 鄰居致信指導 菏澤眾鄰分享陪練經

中國新聞組／綜合報導
老王「致樓上鄰居的一封信」在網上走紅。（取材自紫牛新聞）
老王「致樓上鄰居的一封信」在網上走紅。（取材自紫牛新聞）

近日，山東菏澤「致樓上鄰居的一封信」在網上走紅。揚子晚報報導，一位熱心又專業的鄰居老王寫信對鄰居練鋼琴提出了一些「指導意見」，指出了兩首曲子中的錯誤，還附上了自己精心準備的樂譜。「誰還沒有一個練琴的鄰居了」，網民們紛紛分享了自己或者鄰居的「陪練」。

據報導，「致樓上鄰居的一封信」內容大致如下：「您好！我無意干涉您彈鋼琴的行為，但幾個月來您一直只彈『夢中的婚禮』與『天空之城』兩首曲子，所以斗膽向您提出兩個請求：1、能否不要總是彈這兩首曲子？2、能否不要總是將bSi彈成Si？那樣實在有違聆聽您彈奏音樂時的感受……。」

報導指出，經歷這封「鋼琴指導」信張貼後，引來眾多鄰居留言，這些留言也相當專業。

有人贈詩一首「吾姓王熱心腸，無惡意勿緊張，做音樂老本行，不要錢可幫忙，鄰里情久傳唱」。有人批改格式「題目：二號方正小標宋簡體，正文：仿宋GB2312 3號」「格式不規範，回去重寫」，還有小朋友留言想拜老王為師「爺爺您好，我也想跟您學鋼琴……」。

小編建議在旁邊再貼一張空白的A4紙，除了鋼琴高手和word專家，可能還有其他人才沒有留言。

報導稱，網民也紛紛表示：「笑死我了，樓上鄰居這會兒還敢再彈嗎？」「制止鄰居噪音的高招， 哈哈哈」「既然大家都有興趣，樓上樓下敞開心扉交流一下嗎！」「這棟樓藏龍臥虎，房價要漲」。

鄰居回應老王「鋼琴指導」信的留言也相當專業。（取材自紫牛新聞）
鄰居回應老王「鋼琴指導」信的留言也相當專業。（取材自紫牛新聞）

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