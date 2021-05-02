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與鄰反目 設震樓器連轟5年 「無差別攻擊」害眾鄰躺槍

中國新聞組／綜合報導
上海浦東這棟小區被連「震」5年。（視頻截圖）
上海浦東這棟小區被連「震」5年。（視頻截圖）

上海浦東新區上南花城社區一戶居民因與樓上鄰居發生矛盾，連開5年震樓器，導致全樓鄰居苦不堪言。5年來其他居民曾上門溝通過、砸過門、報過警、打過官司，但這位鄰居「堅守不出」，大家完全沒轍。不料，製造了5年噪音的震樓器日前終於停了，居民們在微信群裡笑稱「幸福來得太突然」。

東方網報導，發生矛盾的是502室與602室的業主。據602室業主王女士說，他們兩家多年前還是好朋友，直到2016年因一件小事反目成仇，引發這場持續5年的「戰爭」。

據報導，當時王女士家陽台的水管老化滲水影響到樓下，小事逐步升級，兩家人變得形同水火。到了2017年，樓下就開始使用震樓器進行「無差別攻擊」。

居民無奈的一度只能將床墊放在客廳噪音較輕處。（取材自東方網）
居民無奈的一度只能將床墊放在客廳噪音較輕處。（取材自東方網）

602室也曾經用敲擊地板等方式反擊過，但隨即招來更大的報復，加上鄰居抗議，只能偃旗息鼓。其他居民也上門溝通過、信訪過、投訴過、寫過聯名信、制定過樓組公約，但502室只用「堅守不出」這一招化解；這一震就是5年。

日前在多年來深受震樓器之苦的702室王阿婆家中，兩位老人正享受著失而復得的安靜時光。王阿婆的老公睡眠不好，被震樓器一鬧經常一夜無眠坐到到天亮，因為精神萎靡還摔了兩跤，斷了5根肋骨。

當時記者通過手機App測試，震樓器和各種噪音經常達到五、六十分貝（非專業測試僅供...
當時記者通過手機App測試，震樓器和各種噪音經常達到五、六十分貝（非專業測試僅供參考）。（取材自東方網）

報導指出，震樓器發出的是一種類似規律敲擊榔頭的聲音，三下一個輪迴，持續不斷。此外，還會不間斷播放音頻；至於價格則從幾十元到數百元不等。在網站評論中，基本都是對鄰居的吐槽，大部分買家都是被噪聲影響後選擇震樓——既然說道理講不通，那就「互相傷害」吧。

此前，為了減輕噪音的影響，居民家中常備各種耳塞。（取材自東方網）
此前，為了減輕噪音的影響，居民家中常備各種耳塞。（取材自東方網）

點開一款熱銷震樓器：樣子類似一個皮搋子，一頭抵住天花板，下面用一些雜物頂住固定即可，拆裝幾秒鐘就可完成。商家把商品描述成「專治惡鄰的居家良品」，有震動、敲打、音頻三種震樓方式。 

報導說，震樓器除了遙控器操作外，還能用手機APP遠程控制，人不在家也能隨時震樓，還有九檔力度可以調節。商家還特意註明「自家聲音輕別家聲音響」。

在一個諮詢網站還貼心提醒：如果是老房子，千萬不要用，本來老房子就有裂縫，震樓共振會加速裂縫擴大，最後大家一起遭遇滅頂之災。

在兩家最大購物網站的手機APP搜索「震樓器」，稍微調換一下關鍵詞排序，密密麻麻的...
在兩家最大購物網站的手機APP搜索「震樓器」，稍微調換一下關鍵詞排序，密密麻麻的鏈接就顯示出來了。（取材自東方網）

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