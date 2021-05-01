家暴第5次訴離 湖南女終獲准 男方：判決不公 心有不甘

寧順花。（取材自齊魯晚報）

湖南省衡陽市衡陽縣「五年四次起訴離婚被駁」當事人第五次起訴離婚案，4月30日在衡陽縣人民法院開庭。法院當庭宣判當事人寧順花與陳定華離婚。澎湃新聞報導，陳定華認為該判決結果不公平不公正，心有不甘，「情緒上不太能接受」。

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據報導，寧順花對此次判決結果感到滿意。她說，「法院稱，我們二人無共同財產、共同債務。以夫妻感情破裂為由，宣判離婚。」

寧順花的律師說，庭審現場，法院對陳定華提交的部分證據未予採信；陳定華認為二人感情確實已經破裂了，但情緒上不太能接受；陳定華同時認為該判決結果不公平不公正，心有不甘。寧順花則由法警、婦聯工作人員護送離開法庭。

報導指出，開庭前，陳定華曾向澎湃新聞稱，如果法院判處雙方離婚，他可以服從，但寧順花需要簽訂包含未來可能與其複婚內容的「協議」。「這兩年離了婚之後，我可能還活得有點希望，還可以去做一些努力。」

報導稱，2016年12月起，寧順花在五年內四次向當地法院起訴離婚，均被駁回。寧順花稱，在前四次起訴離婚期間，丈夫陳定華曾多次毆打她和她的家人，並發短信稱要殺害她的家屬，對她進行報復。

陳定華則稱，他沒有家暴 寧順花，不想與寧順花離婚。「給我一千萬我也不要離婚。除了寧順花，我沒想過要跟任何人結婚生子，我把這個看得很重。」