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杭州女「出軌快遞小哥」 兩名造謠者都被判刑

中國新聞組／綜合報導
吳女士。（視頻截圖）
吳女士。（視頻截圖）

杭州女子取快遞被偷拍、被惡意描述成出軌，突然遭遇「社會性死亡」。4月30日，杭州市餘杭區人民法院對本案依法公開開庭審理並當庭宣判，分別以誹謗罪判處被告人郎某某、何某某有期徒刑一年，緩刑二年。官媒稱，緩刑也是一種刑罰，用刑罰為誹謗行為劃定不可逾越的紅線，這是本案判決的價值所在。

影音來源：YouTube

澎湃新聞報導，吳女士認為，這個案件從刑事自訴轉為公訴，獲得公眾關注，她相信此次判決的結果是最公正的。

據報導，被告人郎某稍早曾在庭上表示，對所犯行為感到後悔，想跟谷女士說對不起，希望能從輕處罰。郎某表示，其與谷女士本人不認識，也沒有過節，只是無意間拍到谷女士取快遞，就順著編了下去，不知道會觸犯法律。

針對被告人郎某在庭上表示想跟吳女士致歉的說法，吳女士表示，「案件發生到現在快十月，如果是有誠意的道歉，那來得太晚了」。

影音來源：YouTube

報導指出，2020年7月，吳女士（化名）在小區快遞驛站取快遞時，被男子郎某偷錄視頻。郎某隨後與朋友何某編造了「女子出軌快遞員」的聊天內容並發至微信群，謠言經由轉發、加工，瘋狂流散。2020年8月7日，吳女士報警。

吳女士在取快遞時被隔壁便利店老闆偷拍視頻，捏造成一個不甘寂寞獨自在家帶娃的「女富...
吳女士在取快遞時被隔壁便利店老闆偷拍視頻，捏造成一個不甘寂寞獨自在家帶娃的「女富婆」，並先後兩次勾引快遞小哥。（視頻截圖）

2020年8月13日，杭州市公安局餘杭區分局發布警情通報稱，嫌疑人郎某與何某（男，24歲）捏造了曖昧微信聊天內容，並將攝錄的吳女士視頻和聊天內容截圖發至微信群，造成不良社會影響，已對郎某、何某作出行政拘留處罰。

報導指出，2020年12月25日，根據杭州市餘杭區人民檢察院建議，杭州市公安局餘杭分局對郎某、何某涉嫌誹謗案立案偵查。1月12日，新華社發布消息稱，對杭州「女子取快遞被造謠案」，最高檢指導餘杭區人民檢察院發出檢察建議：自訴轉公訴，由公安機關立案偵查。

央視報導，公權力介入是本案一大亮點。法院判決對於本案「自訴」 轉「公訴」的合法性予以肯定。報導稱，法院分別判處兩名被告人有期徒刑一年，緩刑二年。緩刑同樣是一種刑罰，用刑罰對被告人行為作出否定評價，同時為誹謗行為劃定不可逾越的紅線，這是本案判決的價值所在。

宣判現場。（取材自紅星新聞）
宣判現場。（取材自紅星新聞）

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