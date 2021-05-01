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8男強灌酒 惠州16歲女跳江亡 上班的KTV 監控視頻被刪

中國新聞組／綜合報導
事發地博羅大橋。（取材自九派新聞）
事發地博羅大橋。（取材自九派新聞）

16歲女孩刁華麗3月16日在廣東惠州市博羅大橋跳江自殺，警方於4天 後尋獲遺體。博羅縣警方通報指，刁華麗輕生前曾與男友因情感糾紛發生爭吵，在好友勸阻過程中跳江。刁華麗母親則稱，女兒在卡拉OK工作，疑似當晚在陪8名男子飲酒過程中被強制灌酒並吐血。目前酒店已被查封，全案正進一步調查中。

武漢晨報報導，刁華麗母親李女士日前表示，女兒在某酒店KTV上班，事發當晚，曾在該KTV陪8個男子喝酒，從晚上8點一直喝到11點半。拚命反抗後刁華麗衝出酒店，打電話給男友，但兩人發生爭吵。隨後，刁於12點40分左右跳江輕生。

據報導，直到3月19日上午10點，救援隊才在幾公里外的大型船塢角落發現刁華麗的遺體。刁華麗母親稱，「派出所讓我們盡快將屍體火化，說在水裡泡了那麼久，我們夫妻是老實人，就急忙將女兒屍體火化了。」

「她還那麼小，我不知道她哪裡來的的勇氣。」刁華麗母親稱，悲劇已釀成，她想弄清楚女兒為什麼自殺，但現在酒店監控視頻全部自動刪除。

刁華麗照片。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
刁華麗照片。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

報導引述李女士說，「那天晚上我女兒和另一個小女孩在酒店KTV陪八個男人喝酒，從8點半一直喝到11點半，有紅酒、啤酒、洋酒。那幾個男人不停勸我女兒喝酒，還有人一直對她動手動腳，她受不了想要離開，打電話給她男朋友，但他們在電話裡吵架了。」

影音來源：YouTube

3月26日，博羅縣公安司法鑑定中心出具了刁華麗的死亡醫學證明稱，其死亡原因為「排...
3月26日，博羅縣公安司法鑑定中心出具了刁華麗的死亡醫學證明稱，其死亡原因為「排除暴力打擊致死」。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

李女士說，她找過酒店很多次，但他們態度惡劣，不承認女兒是在那裡上班，原先在那裡上班的十多個小女孩都被遣散了。「我女兒的手機裡都有微信記錄，但是手機落入江中，已經找不到了。」

李女士透露，女兒告訴她只是打雜的服務員。跟女兒一起在酒店KTV上班的女孩有十幾個，都是一群不懂事或剛從學校退學的孩子，被酒店誘騙進來陪客人喝酒，工資日結300到600之間。

博羅縣金宇大酒店。（取材自澎湃新聞）
博羅縣金宇大酒店。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，4月30日晚，被指讓未成年女孩陪酒的金宇大酒店被民警連夜查封。

報導引述多名刁華麗的朋友表示，事發前，金宇大酒店KTV曾利用多名「媽咪」找眾多年輕女孩提供陪酒服務，其中僅未成年女孩就有10多位，年紀最小才14歲。

酒店內的KTV，自4月30日開始停業。（取材自澎湃新聞）
酒店內的KTV，自4月30日開始停業。（取材自澎湃新聞）

據悉，金宇大酒店共有6層，其中1樓為大堂，2-4樓是KTV，5-6樓為房間，酒店KTV日前已經停業。酒店成立於2013年5月，在酒店入門口，有擺放「禁止未成年人進入」的牌子，卻被指涉嫌用未成年女孩陪酒。

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