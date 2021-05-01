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14歲女友產後搞失蹤嫁別人 未婚夫崩潰：孩子非親生

中國新聞組／北京1日電
黃偉的姐姐在網上看到了張娜與他人結婚的視頻。（取材自楚天都市報）
黃偉的姐姐在網上看到了張娜與他人結婚的視頻。（取材自楚天都市報）

江蘇男子一名24歲黃偉（化名）與14歲女子張娜（化名）認識5天便同居，一個月後女方懷孕了；沒想到生下孩子沒多久，張娜竟不告而別。黃偉報戶口才發現，孩子竟不是他的；但張娜否認騙婚，並稱今年18歲，與黃偉在一起時年滿16歲，是因為男方曾打她才離開。目前警方已介入調查。

綜合媒體報導，黃偉姊姊控訴，張娜與弟弟認識5天後就賴在家裡不走了，一個月後張娜說她懷孕，但沒有人起疑，後來還辦了訂婚宴，女方家屬拿走聘金6.6萬元，不過雙方尚未去登記；等到張娜生產時，大家才知道她竟才14歲，也就是說13歲就懷孕，結果被醫院通報到相關單位。

黃偉姊姊表示，詢問張娜父親，對方表示因為家裡是貧戶，戶口少報了2歲；失蹤的張娜不久後居然以新娘身分出現在山東菏澤的婚禮現場。黃偉姊姊氣憤地說，家人不放棄尋找張娜，但每次去問張娜父親，對方總是百般推託，也不承認她女兒生下的孩子，「張家有三姊妹，除張娜多次與人訂婚外，其二姊也曾多次與人訂婚。」

對此張娜姊姊回應，對家裡的事情並不清楚，但妹妹與黃偉並沒結婚，且6.6萬元只是裝修費，並不是聘金；她坦言，二妹確實在結婚之前曾和別人訂婚，但因不合適都退掉了。

張娜戶籍地的村幹部表示，張家比較貧困，村里曾多次幫扶，張娜在二三年級就已輟學，村里人以為她在外面打工。且張娜父親早前娶的媳婦是雲南的人，在他們家生下四個孩子後跑了。

警方指出，已約談張娜父親以及黃偉，此事尚在進一步調查處理中。

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