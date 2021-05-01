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熱水燙、掐脖子、腳踩臉…安徽恐怖教師暴虐逾20小學生

中國新聞組／北京1日電
有家長反映自己孩子被魯永全按倒在桌子下用腳踩臉，致臉上留下印子。（取材自微信）
有家長反映自己孩子被魯永全按倒在桌子下用腳踩臉，致臉上留下印子。（取材自微信）

安徽恐怖教師暴虐學生為樂？淮南市一名小學生日前被接回家時不停叫痛，家長一看才發現他的腳竟被熱水燙出一個大水泡，而且還是老師故意潑熱水燙的。家長深入了解才發現，被該教師暴虐的學生不只人，據家長們爆料，有學生稱被熱水燙、有人掐脖子、踩臉，受害者多達20多名，當地教育部門和警方已介入調查。

被燙傷的學生到醫院接受包紮。（取材自微信）
被燙傷的學生到醫院接受包紮。（取材自微信）

香港01報導，事發於4月21日傍晚，淮南市潘集區第四小學家長指控，今年8歲、就讀一年級的兒子腳被燙了個大水泡。孩子表示，事發時他路過學校開水房旁，卻遭老師魯永全用水潑撒。家長隨後找班主反映，魯永全指當日數名學生不懂事，招惹了他，他一氣之下就在杯子加了一點熱水，然後隨手潑灑了孩子。但他強調自己以為水的溫度不高，本來也只是想嚇唬一下學生們，「不管怎麼說，都是我的錯」。

但事情似乎並不是像魯永全說的那麼簡單，多名家長指控，自家孩子在同一日被魯永全用水燙傷或體罰，受害者多為一年級的學生，也有少量二年級學生。其中，有孩子更被魯永全倒水到頭上，有孩子被魯永全按倒在桌子下用腳踩臉，也有孩子脖子被魯永全掐得發紅。當家長詢問是否犯下什麼錯時，孩子表示她僅是被同學拍了一下，然後回頭看了一下時，就被老師掐脖子。

多名家長均表示自己孩子在同一日被魯永全用水燙傷或體罰，有孩子更被魯永全倒水到頭上...
多名家長均表示自己孩子在同一日被魯永全用水燙傷或體罰，有孩子更被魯永全倒水到頭上。（取材自微信）

除此之外，魯永全還被指不止一次進行體罰，屬慣性行為。有學生告知家長，指魯不止掐過他一次，且更會明確要求不要跟家長講，否則會出手更重，掐得更狠。也有學生表示自己做功課時，魯永全就突然過來掐他脖子，按他的頭，不知道怎麼回事就給打了一頓。

後來，家長找到魯老師對質，惟後者拒不承認，還對家長語帶威脅稱「我記住你了，我記住你們家孩子了」。而家長們都不約而同地指控魯是喝了酒，才會如此對待孩子們。

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