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上海小區住戶鬧矛盾 連開5年震樓器 鄰居：我們都躺槍

中國新聞組／上海1日電
上海一民眾與樓上鄰居發生矛盾，一怒之下使用了震樓器。(取材自北晚新視覺)
上海一民眾與樓上鄰居發生矛盾，一怒之下使用了震樓器。(取材自北晚新視覺)

上海浦東新區上南花城社區，有一幢樓出現了一個奇怪的現象，居民們不約而同地做著同一件事，家家戶戶屯著一大堆耳塞。這幢居民樓位於小區當中，按理說是最為安靜的位置，這究竟是怎麼回事？原來，該樓502室住戶與樓上602室發生矛盾，一怒之下使用了震樓器，這一震就是五年。

來源：YouTube

新民晚報報導，究竟是什麼仇怨，讓鄰里關係變成一場噩夢？說起和樓下的恩怨，當事人之一的602王女士一聲嘆息，說多年前和他們家還是好朋友，一起散步一起逛街，直到2016年發生了一件小事反目成仇，引發這場持續五年的「戰爭」。

當時，王女士家陽台的水管老化滲水影響到了樓下，因為沒有好好溝通，這點小事逐步升級，兩家人從親密相好變得形同水火。到了2017年，樓下就開始使用震樓器進行「無差別攻擊」。

她家的臥室，是主要「攻擊」目標，噪聲這裡變得異常清晰，用手機分貝軟件測試了一下，最高達到了68分貝。

位於「攻擊」最前沿的602自然是苦不堪言，王女士的丈夫很久之前就已經搬出去住。而其他居民也是無辜「躺槍」，最倒霉的要數702的住戶。702住著一對老夫妻。85歲的鍾老伯晚上睡不著只能白天打個盹，這樣生活已經持續了五年。他的妻子王阿婆說，老伴的身體原來很好，就是這幾年迅速衰老。

為什麼不聯合起來製止這種行為？居民們哀嘆道，什麼辦法都試過了，毫無效果。

首先是602室，也曾經用敲擊地板等方式反擊過，但隨即招來更大的報復。其他居民也上門溝通過、砸過門、報過警、拉過電、信訪過、投訴過、打過官司、寫過聯名信、制定過樓組公約，但502只用一招化解：「堅守不出」，沒有任何辦法能阻止震樓。

上南花城居委會張書記說，居委會也曾採取了各種方式進行調解，搭建平台讓居民進行協商，但均無效果。上鋼新村街道信訪辦楊主任也表示，五年來他們為此跑了不知多少次，甚至去502住戶的單位溝通，但被告知此人已經退休，這是個人行為，單位無權管轄。

為了減輕噪音的影響，居民家中常備各種耳塞。(視頻截圖)
為了減輕噪音的影響，居民家中常備各種耳塞。(視頻截圖)

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