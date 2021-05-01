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海軍副參謀長宋學 涉嚴重違紀違法落馬

中國新聞組／北京1日電
宋學此前接受央視採訪畫面。（視頻截圖）
宋學此前接受央視採訪畫面。（視頻截圖）

中國全國人民代表大會官網近日發布消息指，由解放軍選出的第13屆全國人大代表、海軍前副參謀長宋學，因涉嫌嚴重違紀違法，已經去職。宋學曾是「殲15艦載機起降試驗任務副總指揮」，是近年涉嫌嚴重違法的解放軍高層。

中國全國人大主動公布消息稱，4月8日，海軍召開軍人代表大會決定罷免宋學人大代表職務。依照「中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法」的有關規定，宋學的代表資格終止。

北京青年報微信公眾號「政知見」報導，這一消息中披露了兩層意思，其一，宋學已不再擔任海軍副參謀長，其二，宋學涉嫌嚴重違紀違法。

今年63歲的宋學於2010年7月晉升海軍少將；在擔任海軍副參謀長之前，曾任海軍裝備部副部長。宋學曾多次公開亮相，對外說明共軍航空母艦的建設與發展。

報導稱，新華網曾於2012年刊發「殲15降落遼寧號航母全過程細節」的文章，文章中，宋學以「殲15艦載機起降試驗任務副總指揮」的身分接受採訪。

2013年，宋學還對外介紹中國航空母艦建設的相關情況。當時他透露，航母工程涉及船舶、航空、電子等多個系統的上千個專業技術門類，中國有上千家企業參與第一艘航母的建造工程。

宋學還曾提到，中國首艘航艦遼寧號目前不配屬於海軍的三個艦隊，由海軍直接指揮管理。他還在一次採訪中首度透露，中國將不止一艘航空母艦，希望下一艘航艦能造得更大，因為這樣可以搭載更多的飛機，戰鬥力會更強。

據報導，宋學是六年多來第一名落馬的海軍高層將領。報導指出，第13屆人大此前已有五名軍職人員因為「嚴重違紀」失去人大代表資格，但宋學是首名還涉嫌嚴重違法的解放軍高層，目前尚不清楚他涉嫌違法的相關細節。

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