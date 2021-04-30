以「配捐」當幌子…河南公務員假公益 詐癌童救命錢

對於一個經濟條件相對普通的家庭來說，醫治白血病的醫藥費用是個無底洞。（取材自中國慈善家雜誌）

河南一名公務員王亞男，打著河南省慈善總會及21世紀基金會的名號，以「配捐計畫」為幌子，騙取了湖北、廣西、浙江等地白血病兒童家長數以百萬計救命錢。本案今年1月爆發，王亞男即遭到停職調查，上周被警方正式抓捕。王亞男工作的河南省桐柏縣醫保局，合作的河南省慈善總會及21世紀基金會均畫清界線，稱和王亞男沒有任何關係。

綜合媒體報導，罹患重症的醫療費用對病患家屬是一筆非常沉重的負擔，由於中國 官方提供的資源有限，病患家屬多向民間慈善機構尋求協助。

所謂配捐，通常由公益組織、基金會發起，按公眾捐款數額按照一定比率配合捐款。例如配捐比例為2∶1，意味公眾捐款2萬元（人民幣，下同，約3092美元），慈善機構配捐1萬元。

受害人河南劉先生的兒子三年前被確診為神經母細胞瘤，他透過介紹認識了王亞男。起初，王亞男幫劉先生對接了兩個機構，分別募得1.5萬元（約2319美元）及9000元（約1391美元），取得劉先生的信任。

幾天之後，王亞男告訴劉先生，有一個籌款項目「籌得多、打錢快」，但需要先自籌8萬元（約1.2萬美元）。王亞男解釋，網友看到項目裡有人捐錢，才會激發他們的愛心，繼續往裡捐，「否則，別人一看籌款項目裡沒多少錢，自然也不會捐給你」。基於前兩次籌款建立起來的信任，加上急需用錢，劉先生便把8萬元「救命錢」給了王亞男。再三催問後，王亞男只轉給了他2萬元，說這是「已籌款項」。

白血病患者家屬向王亞男轉帳的帳單。（取材自中國慈善家雜誌）

劉先生表示，出於對其公職人員身分的認可，及王亞男在大病救助圈子裡的名氣，仍選擇相信她。

沒過多久，王亞男又告訴劉先生，有一個機會難得的項目，配捐比例高達1：1，20天可以回款。為了給孩子看病，劉先生四處向親友借錢，湊齊了23萬元（約3.5萬美元），轉給王亞男。幾個月過去，劉先生仍沒有見到「回款」的影子。

如今，劉先生的兒子仍在北京 兒童醫院治療，病情已屬癌症 晚期。一年多以來，劉先生陸續給了王亞男共31.3萬元，卻只收到4萬元「回款」。