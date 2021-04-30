怕精障兒沒人照料…老夫妻跨國代孕求孫 被騙53萬

年近八旬老夫妻和醫聯影達的聊天截圖。（取材自楚天都市報）

武漢 一對年近八旬的老夫妻，因兒子患有重度精神分裂症，擔心自己去世後兒子無人照料，便想要透過代孕給兒子一個孩子。他們花費53萬餘元（人民幣，下同，約8.2萬美元）找人在俄羅斯 代孕，沒想到對方一句「政策有變」告吹，老兩口至今未能退費成功。老先生說，「可能從頭到尾都是一個騙局，我們只是做了場秋夢」。

楚天都市報報導，自從兒子13歲被診斷為精神分裂症以來，李玉（化名）就辭了工作在家照顧他，如今兒子已46歲了。

由於兒子發作時會打人，經常把兩個老人打得頭破血流，而且每天需服用大量藥物。老兩口很擔心，「我們夫妻倆走了，把他託付給誰好？」

李玉說，「過去30年照顧兒子的辛酸只有夫妻倆知道，親戚無人願意接納他，精神病院也不是長久之地。一個有血緣關係的孫子，是最後的希望了」。

夫妻和醫聯影達簽訂的合同。（取材自楚天都市報）

李玉在網上看到有廣告稱，可在俄羅斯提供合法的代孕服務。她迅速與該機構電話聯繫，陪兒子在俄羅斯聖彼得堡與一家醫院簽訂了一份合同，取了兒子的精子。接著就在手機 裡挑選卵妹、孕媽，想像孫子未來的樣子。

對方一直跟他們講，「你馬上可以抱到孫子了」，但孕媽接連出現流產、胚胎不著床等情況。取卵、配精、合成胚胎、將胚胎植於孕母體內、孕育、流產、再移植胚胎、胚胎未著床……每一個步驟，老兩口就要匯出一筆新的款項，兩年來陸續匯出53萬餘元。

直到2020年9月，工作人員突然告知，俄羅斯政策法規有變，禁止給單身男性提供代孕服務，李玉夫婦的孫子夢被徹底擊碎。