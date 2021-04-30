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浙男想當贅婿照顧癱瘓大舅哥8年 「白富美」竟不存在

中國新聞組／杭州30日電
胡男想當「贅婿」躋身上流社會，卻付出八年青春被騙了8萬元人民幣。此為示意圖。（取材自浙江法制報）
胡男想當「贅婿」躋身上流社會，卻付出八年青春被騙了8萬元人民幣。此為示意圖。（取材自浙江法制報）

迎娶白富美，少奮鬥10年，這是不少男人的夢想。浙江省寧波一名30多歲胡姓男子，2012年時透過相親網站認識了一名自稱家境不錯的「白富美」王菲（化名），她說自己有四、五套房子，就想招個「贅婿」過日子。兩人只透過聊天交往，胡男為了博取「王菲」的好感，照顧她中風的哥哥八年，沒想到最後才發現是一場騙局，根本沒有「王菲」的存在。

法制報報導，2012年胡男在寧波打工時，在一家相親網站上認識了一個名叫「王菲」的妹子。妹子發來照片，非常漂亮，而且她說自家條件很好，有四五套房子，就想招個「贅婿」過日子。兩人在網上交往了半年多。2013年，王菲派哥哥來寧波考察。對這位大舅哥，胡男百般殷勤招待，兩人共同生活了幾個月。臨走時，大舅哥說，他對胡男很滿意。

就在胡男以為好事將近，卻突然接到王女訊息，說她哥哥中風癱瘓，拜託胡男幫忙照顧，三年後她就和胡男領證結婚。胡男認為這是王女給她的考驗，從此與王女哥哥同吃同住，餵飯、翻身等等照顧得無微不至，還會拿錢給他花。

轉眼三年之約已到，胡男提出他跟「王菲」也該領證結婚了，大舅哥以各種理由推脫，最終，胡男繼續打工並照顧大舅哥。

時間一晃又是五年。這期間，胡男換了好幾個城市工作，但到哪裡都會帶著大舅哥。八年間，本不富裕的胡男在「王菲」一家人身上花費了8萬多元人民幣。

2021年正月初一，胡男給未來丈母娘打電話拜年，卻赫然發現王女哥哥的手機竟在同時間響起，胡男追問是怎麼回事，哥哥卻稱是母親的號碼轉移到他這，過了一會胡男再次撥打電話，沒想到王菲一家人的手機全都關機。這時胡男才意識到自己被騙，馬上報警。

經警方調查，王女哥哥本姓謝，2012年在相親網站假扮成王女與胡偉認識，並利用胡男的執著，編造各種謊言騙他來照顧自己。

胡男付出了八年青春，本已為可少奮鬥10年，一下變成了一個遭遇詐騙的悲劇。

王菲 中風 手機

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