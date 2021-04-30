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簽陰陽合同、涉逃稅被查 鄭爽步上范冰冰後塵

中國新聞組／北京30日電
鄭爽涉及偷稅漏稅，被稱步范冰冰後塵。(取材自微博)
鄭爽涉及偷稅漏稅，被稱步范冰冰後塵。(取材自微博)

中國女星鄭爽繼被爆「代孕棄養」醜聞後，日前再被她的前男友張恆曝光她曾賺取1.6億元（人民幣，下同）天價片酬，並簽訂「陰陽合同」涉偷稅漏稅。爆料驚動當局，上海市稅務局及北京廣電局已先後展開調查，媒體形容鄭爽恐步上范冰冰的後塵，不會坐牢但可能遭重罰，而揭發她的張恆恐也跑不掉。

來源：YouTube

鄭爽繼今年初的「代孕棄養門」事件後，26日再被張恆通過個人微博實名舉報偷稅漏稅，還標註了「國家稅務局」稱，鄭爽在拍攝電視劇「倩女幽魂」時獲得了1.6億元的高額片酬，以及對某公司增資的1.12億元「陰合同」，引發「日均208萬」的梗在網上熱傳，使鄭爽再度被捲進風暴中心。

張恆的爆料驚動了當局。綜合報導，上海市稅務局第一稽查局及北京廣電局已先後對鄭爽涉及偷稅漏稅一事進行調查核實。對此，鄭爽29日在其官方微博回應稱，「我願意接受並配合一切調查，結果會公布於眾，感謝大家關注。 」

除了相關調查，中國視協電視界職業道德建設委員會29日也發出「電視藝術工作者要遵紀守法恪守藝德底線」的倡議指出，無德莫談藝，對於沒有藝德的藝人，社會決不會為其提供發聲露臉的機會。有陸媒稱此倡議是針對鄭爽而來。

不僅如此，官媒及中央政法委、中紀委也以少見的嚴辭齊轟鄭爽。央視點名「誰偷逃稅誰就得涼涼」，批「學藝先學德，演戲先做人；偷稅逃稅，於法不容。」中央政法委長安劍稱「生而為人，必須有所敬畏」。人民日報則批「令不可破、法不可違、人要做好」；中紀委也發聲稱，有范冰冰前車之鑑，影視明星作為公眾人物，更應嚴守道德底線和社會規範，極度拜金主義定會遭到社會唾棄。

德國之聲報導，鄭爽涉嫌偷稅漏稅事件是繼三年前范冰冰逃稅事件後又一明星逃稅案，被稱「步上了范冰冰的後塵」。2018年5月，范冰冰被前央社主持人曝光「陰陽合同」，一度引發影視查稅，最終范冰冰及其擔任法定代表人的企業被追繳總計近九億的稅款、滯納金和罰款而畫上句點，范冰冰也由此被中國網民戲稱為「范九億」。 

不過封面新聞引述知名律師張起淮表示，在范冰冰事件後，「鄭爽偷稅1.6億天價片酬一案，鄭爽肯定會遭重罰，但張恆作為鄭爽的老公，他知情，他也有責任，被處罰的款項，作為婚內債務也應一半！」他並稱，鄭爽不會坐牢，因為刑法修訂了，只要補交了稅就不會坐牢，「但偷漏稅罰款很重。」但也有律師指如果涉及多次偷稅漏稅，就有可能受刑事處罰。

范冰冰2018年逃稅案轟動一時。(取材自微博)
范冰冰2018年逃稅案轟動一時。(取材自微博)

鄭爽 范冰冰 中國

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