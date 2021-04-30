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「反壟斷」監管約談13網路平台 騰訊恐接100億大罰單

記者戴瑞芬、蔡敏姿／綜合報導
路透引述消息指出，北京當局正準備向騰訊涉嫌壟斷行為開出重大罰單，至少人民幣100億元。 （中新社）
路透引述消息指出，北京當局正準備向騰訊涉嫌壟斷行為開出重大罰單，至少人民幣100億元。 （中新社）

「反壟斷」監管再度啟動，官方29日一口氣約談騰訊、京東、字節跳動等13家網路平台企業，就網路平台金融業務反壟斷和防止資本無序擴張要求全面自查、整改。騰訊更進一步被傳出，恐因涉嫌壟斷行為被罰人民幣100億元。

新華網報導，這次針對平台經濟的約談由中國人民銀行副行長潘功勝召集一行二會（銀保監會、證監會）來進行，被點名的13家企業包括騰訊、度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融等。

人行直接點名涉金融業務的網路平台企業，存在諸多嚴重違規問題，包括無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等。

人行提出七大要求，包括就無照經營、監管套利等，要平台巨頭立即全面自查、整改。人行稱這13家網路平台企業在行業內有重要影響力、暴露的問題也較為典型，因此「必須率先嚴肅糾正」。

阿里巴巴、美團先後遭國家市場監督管理局立案調查「二選一」壟斷行為，路透引述消息稱，北京當局正準備向騰訊涉嫌壟斷行為開出重大罰單，至少人民幣100億元，但很可能少於阿里巴巴的人民幣182億元罰款。

路透報導指出，騰訊涉嫌未適當披露過去收購和投資行為，以及在音樂串流服務等個別業務涉及壟斷行為。騰訊音樂也是主要調查目標之一，騰訊將需要放棄部分獨家音樂版權，甚至出售收購而來的酷我音樂和酷奇音樂，而騰訊核心業務如微信、遊戲業務不會受到重大影響。

消息稱，監管當局並不是視騰訊如阿里巴巴一樣的「主要目標」，但在反壟斷調查中不罰騰訊並不可能，最終罰單需要得到中央領導首肯。

消息人士說，國家市場監管局已通知騰訊將面臨罰款，放棄獨家音樂版權，並解除綁定收購的酷我和酷狗音樂應用程式，並可能要求出售酷狗和酷我給競爭對手或其它投資者，這是提交給政府高層的選項之一。

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