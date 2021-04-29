廣西男持刀闖幼兒園 師生2死16傷 路人拿木棍衝去救人

疑有精神疾病的男子被捕。（視頻截圖）

廣西北流市一間幼兒園28日下午發生隨機殺人事件，一名疑似有精神問題的男子持刀闖入砍傷18名師生，據新華社報導，截至28日晚，已造成2人死亡。凶案發生後，醫院全力搶救，北流群眾自發來到當地獻血點，排起300人的隊伍，為救治傷員無償獻血。

據封面新聞報導，下午2時許，北流市新豐鎮民辦健樂幼稚園發生一起傷害事件，一名男子持刀闖入幼兒園砍殺師生，網傳影片顯示，幼兒園的遊樂區有多名兒童受傷，身上有大量血跡，還有孩子坐在地上大哭。

有目擊村民稱，該男子衝進幼兒園持刀傷人後，老師立刻出來喊人幫忙，附近路人拿著木棍衝進幼兒園內將行凶男子圍住，隨後趕來的員警將男子制伏。當地警方表示，這名嫌犯可能精神有問題。

醫護人員正在為受傷的師生包紮傷口。（視頻截圖）

香港 01報導，事發在當天下午2時許，從現場片段所見，有多名幼兒被砍傷倒地，幼稚園內的牆上、遊樂設施等滿布血漬。有周邊商舖負責人透露，涉事男子年紀不大，行為舉止似乎有些異常。附近路人看到男子持刀傷人後，紛紛拿起木棍衝進幼兒園，成功將男子圍住，並待警察 趕來將其制伏。

另幼稚園一名工作人員梁老師向傳媒表示，事情發生在剛結束午睡的時間，救護車隨後已趕到將傷者接走送院。梁老師又稱，受傷的教師是在保護幼兒時受傷。

另據微博消息指出，事件發生後，18名傷者全部送醫，玉林市中心血站第一時間向北流人民醫院調撥了1萬多毫升血液用於緊急救援，全力配合北流市人民醫院搶救重傷員。目前，北流群眾自發來到當地獻血點，排起兩300人的隊伍，為救治傷員無償獻血。

觀察者網報導，幼兒園師生傷害案件引起各方關注，教育部 緊急部署各地全面加強中小學幼兒園安全工作。教育部網站當天緊急發文，要求各地各校要全面加強校園安保措施，加強門衛值守和校園巡查警戒工作，嚴格執行中小學生和幼兒入校（園）、離校（園）交接制度，強化外來人員登記和車輛、物品檢查，嚴防不法分子和危險物品進入校園。