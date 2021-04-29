北京「內衣大盜」兩年偷197件 藝術賽入圍遭檢舉

80後年輕藝術家的作品，竟是盜取女性內衣。(取材自北京頭條)

4月27日，有網友爆料稱，其在為一個名為「ARTCLOUD藝術雲」的藝術作品比賽進行投票 時，發現其中一名為《197》的入圍 作品，作者自爆「在北京 偷盜所得」。北京頭條報導，目前該作品已被下架，並取消入圍資格。

據報導，有網友通過自媒體爆料稱，「因為幫助投票，我們發現一項藝術大獎的參賽作品竟然以偷盜女性內衣為主題，這讓我們感到憤怒。」

報導引述爆料者表示，是在一個微信群裡投票時發現此事，所以向警方進行了舉報，「這件噁心至極的作品，以及油膩噁心的作者，2018-2020兩年間在北京偷盜197件女士內衣，他還發了長達47秒的偷盜過程，藝術不應該建立在對女性的侵犯上。」

爆料者提供的截圖顯示，作者在《197》創作說明中稱：「2017年年末我居住在北京的一處公寓樓，女友的內衣頻繁被盜，自己卻又無能為力，心中積壓著怨恨。」2018年年初他看到附近晾曬的其他女性內衣，就以「非正常方式」獲取了別人的內衣，從一開始的簡單「釋懷」目的，逐漸到大批量的獲取……持續2年後整理這些「非正常方式」獲取的內衣共計197件，他甚至將這些內用打包送給女友，但是對方憤怒拒絶。「作為展品若可以形成售賣，售賣後的錢我會拿來購置一件精緻的內衣再次送給我當年的女友。」

「ARTCLOUD中國SAP藝術大獎」組委會地址為深圳寶安區松崗鎮一家「設計博物館」，舉辦方一名工作人員表示，這一作品是作者拍照後自行上傳，並未進行實地展覽，這名工作人員還表示，已經對《197》進行了相關處理。

報導稱，根據爆料者提供的參展作者姓名等信息查詢發現，張某接受過多家媒體採訪，被稱「80後年輕藝術家」 此前有《江南皮革廠》、《天然保健茶》等作品。媒體在報導中表示，「他的繪畫作品基本來自於藝術家對社會事件的個體意識感受和80後年輕藝術家特有的嬉戲調侃：網絡論壇熱議的新聞事件表現出內在情感的迷離與現實的格格不入。」