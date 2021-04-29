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京官1日體驗送快遞 12小時賺41元：這錢太不好掙了

中國新聞組／綜合報導
北京市人社局勞動關係處副處長王林體驗一日外送員。(視頻截圖)
北京市人社局勞動關係處副處長王林體驗一日外送員。(視頻截圖)

北京市一名處級幹部的一日外賣（送）員，體驗28日登上微博熱搜，初次做外送員的他經過12個小時的忙碌，完成了5單送餐、賺取人民幣41元（約6.3美元），最終這名幹部感歎，「這個錢太不好掙（賺）了」。

北京日報報導，北京衛視27日晚間9點播出一檔名為「我為群眾辦實事之局處長走流程」的紀錄片，紀錄片的主角是北京市人社局勞動關係處副處長王林，王林在片中拜師一名「外送小哥」，在師傅的教授下體驗了做一日外送員。

王林在外送平台接單後去商店取餐、取餐後在過道裡快跑、送餐時穿梭在機動車與人流之間，忙到應接不暇。

在派送一個訂單時，王林因遇到交通堵塞等原因遲到，「離送餐時間還有14分鐘，導航顯示還有24分鐘才到」、「已經遲到20分鐘，餐已經涼了」，王林用了近1個小時的時間完成了這單外送的派送，賺了人民幣6.6元，但因為延遲送達要被平台扣60%的費用。

經過12個小時的忙碌，王林完成5單外送的派送，賺取人民幣41元，疲憊的他，還沒有正常休息過，因為要時刻「待命」。 他感歎到，「真的太不容易了，我覺得很委屈。今天跑了這麼長時間，就賺了這麼點錢，離我的100元的目標還差那麼多，這個錢真的太不好賺了。」

有網友感歎：「挺心酸也挺真實，只有體驗過，才知道不容易，才懂得委屈。」「希望可以認真對待各行各業的人，出來賺錢不容易」。

香港01報導，王林一日外賣員體驗，因延遲送餐還被扣60%誤點費用，對此，美團承認時間預測或有問題。

美團表示，目前已經通過召開會議，採納了19條外賣員建議，正在改善外賣員的配送體驗，並新增了「申訴審核綠色通道」、「寶貝陪伴日」兩項幫扶政策。

美團外賣稱，技術團隊已採集了全國主要城市的高架橋、河流等天然屏障信息，並在路徑規劃中接入，提供更符合實際情況的配送時間預測，以便改善外賣員的配送體驗。

北京市人社局勞動關係處副處長王林體驗一日外送員。(視頻截圖)
北京市人社局勞動關係處副處長王林體驗一日外送員。(視頻截圖)

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