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中國智能電視被爆蒐集用戶數據 鄰居網路設備也遭殃

中國新聞組／北京29日電
網友發文質疑智能電視在收集數據。（取材自ZAKER/漲姿勢）
網友發文質疑智能電視在收集數據。（取材自ZAKER/漲姿勢）

中國的個人隱私安全再次受到關注。近期有網友發現，其購買的創維智能電視後台「勾正數據服務」的應用，會自動採集並上傳家中聯網的智能設備信息，每隔十分鐘掃瞄一次，甚至連鄰居的網路設備也一清二楚。創維電視回應，勾正數據服務非法獲取用戶數據，已解除合作關係。

自由亞洲電台報導，網友發現其家中配置安卓系統的電視機，暗中帶有監視功能。該網友在V2EX網站發文「我家電視機正在監視所有連網設備」，其中提到，自家電視的一項數據服務每十分鐘掃瞄一次所有連網設備，甚至包括鄰居的信息。

網友寫道，之前他覺得電視畫面傳送速度緩慢，看了一下都有什麼後台服務開著。發現有個東西叫「勾正數據服務」，完全不知道是幹什麼的。

他還說，經過抓包研究發現，該服務把hostname、mac、ip，甚至網路延遲時間全傳回去了，還探測周圍的wifi SSID名稱、mac地址也打包傳到這個gz-data.com的域名。

據報，上述網名所稱的「勾正數據服務」出自北京勾正數據科技公司，該公司是中國首家智能大屏領域的大數據公司，截至2018年底已覆蓋智能電視終端1.03億部，占全網設備量55%。通過在系統層植入SDK，以便獲得智能電視數據採集。

澎湃新聞報導，創維電視指出，該公司與創維旗下酷開網路科技公司於2019年達成業務合作，其合作內容「僅限於以抽樣調查國內收視情況為目的的必要的數據採集。其他任何超出此範圍的行為，均未得到創維的許可及授權」。

對於勾正數據服務非法獲取創維用戶數據，創維旗下酷開科技已發函與北京勾正數據公司解除合作關係，並責令其刪除數據。

勾正數據則回應稱，其改採集用戶數據的相關信息用於收視研究相關業務，此APK用戶可以自行禁用，「由於我司用戶隱私政策提示不夠清晰，引起部分用戶隱私安全的擔憂，我司向廣大用戶誠懇致歉」。

隱私 北京 中國

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