揭發腫瘤醫療黑幕遭噤聲 京醫張煜：不後悔

北京大學第三醫院。(取材自錢江晚報)

北京 大學第三醫院腫瘤 內科醫師張煜日前撰寫長文，揭露腫瘤治療中的不良醫療黑幕，致使患者花費增加十倍卻更早死亡。張煜被網民譽為「人民的哨兵」，但他卻被發現近期未有再出診。面對記者詢問，張煜曾表示自己從不後悔把文章發出來，但現在的自己不便發聲，也感到焦慮。

錢江晚報報導，張煜在知乎平台發表了「寫給我摯愛的國家和眾多的腫瘤患者及家屬—請與我一起呼籲，請求國家盡早設立醫療紅線，遏制腫瘤治療中的不良醫療行為」一文。文章稱，中國 腫瘤患者死亡率居高不下，除了發現時已為晚期，還有不規範甚至錯誤的診療所導致的因素。

文章披露，許多醫師並沒遵從最權威的腫瘤治療指南，對腫瘤患者故意不採用標準治療方案，且有充分證據表明方案更改對患者有害無利，會增加患者的經濟花費、毒副反應甚至死亡率。

文章在醫界引發震撼彈，衛健委也表態要進行調查核實。張煜迫於壓力和可能帶來的後果，已將上述文章刪除。

實際到北京大學第三醫院探訪張煜，發現張煜已停診一周多，目前他被安排在住院部病房工作。

醫院工作人員表示，不知張煜何時恢復出診，又提到最近找張醫師的人很多，包括患者和媒體，「在這是不可能找到他的」。向醫師、護士、藥劑師、保安等人打聽張煜情況，他們幾乎都閉口不談。

對於記者來訪，張煜感到驚訝，之後卻無奈地表示因可能會影響自己的職業生涯，自己現在不方便對外發聲。對於自行刪除文章，張煜稱自己從沒有後悔把它發出來，但坦承發布之前他很焦慮，因為有許多憂慮，反而發出來後感到輕鬆了，「有些醫院的確醫風很好，但真的也有醫院存在治療亂象」。