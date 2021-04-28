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400萬人關注…曾拯救過8人的成都搜救犬 失蹤尋獲

中國新聞組／北京報導
被400萬網友關注的搜救犬西西，27日晚終於回到了「張教官」身邊。（取材自封面新聞）
被400萬網友關注的搜救犬西西，27日晚終於回到了「張教官」身邊。（取材自封面新聞）

被400萬網友關注的丟失搜救犬西西，4月27日晚9時終於回到了「張教官」身邊。在經過25個小時的不間斷搜救後，西西在四川簡陽的某公墓中被發現。消息傳來，網友們懸著的心終於落了下來。

封面新聞報導，4月26日，一個ID為「張教官的有趣人生」的網友在某段視頻平台發出了視頻求助：他的搜救犬西西在26日晚8時丟失，視頻發布後引來大量網友的關注。

西西是一隻德國牧羊犬，今年3歲，失蹤地點為成都市龍泉驛區大面鎮，牠的脖子上有一塊盾形狗牌。

報導指出，張健豪是一名勤務救援隊員，西西作為搜救犬曾在2018年抗洪救災中救過8個人和3條狗的生命。

張教官朋友表示，在當天行車過程中，車內的狗箱鎖被顛了一下，狗箱被打開，西西跑了出來。當車輛停在路口等待紅綠燈時，西西以為到達了目的地，於是獨自下車被留在了現場。

報導指出，該求助視頻一經發出，已經有超過400萬人關注，視頻發出30分鐘之後，50名志願者在西西出現的10平方公里範圍內進行搜救，他們在大雨中搜救至次日凌晨2點。

據悉，另一隻搜救犬「丸子」也進行了長達10公里的不間斷搜尋。但因為近幾日成都下暴雨，搜救犬的嗅源一度中斷。

張教官的朋友說，是一位好心的退伍老兵在車流中發現並收留了西西，他也曾在部隊養過西西這樣的德國牧羊犬。

27日晚9時左右，網友「電磁炮～炮姐」在某段視頻平台發佈一則視頻，視頻中張教官緊緊擁抱著西西「我們回家，我們準備回家了哈。」網友表示「揪著的心終於落下了」，「眼淚花兒一下就落下來了。」

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