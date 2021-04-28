浙江狠父15.8萬人民幣賣親兒 還遊山玩水、曬現金炫耀

奶奶激動地抱住被找回的孫子。（取材自錢江晚報）

浙江湖州市34歲的謝姓男子將2歲半的兒子賣給他人後到處遊山玩水，還發送一疊疊的現金照片、視頻給親朋好友炫耀。謝男已因涉嫌拐賣兒童罪被刑拘，買受人也被採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理。

錢江晚報報導，湖州吳興警方25日晚破獲一起非法販賣兒童案件，孩子奶奶在叔叔的攙扶下，激動抱住孫子，嘴裡直念叨「好孩子，回來就好！」

4月17日，小林到埭溪派出所求助，稱2歲半的侄子小佳（化名）被親生父親謝某帶走後一直未回，希望幫忙尋找。小林告訴警方，小佳出生後不久父母離婚，兩個子女，女兒歸母親撫養，兒子歸謝男撫養。謝某長期在江蘇常熟打工，將小佳放在老家讓爺爺奶奶照顧。

報導稱，謝男10日回家，以「孩子媽想見見孩子」將兒子帶走，但後來家屬打電話給孩子母親，得知她未向謝男提出見孩子，近期也沒見過孩子。

警方很快查到謝男的行蹤，一路從浙江到貴州，先後輾轉湖南、江西、湖北，最後來到江蘇，全程共1200多公里。4月24日晚，民警在江蘇常熟抓獲謝某。

報導指出，謝男很快便承認，「因為手頭拮据，已經把親生兒子賣了15萬8000人民幣(約2萬4000美元)。」

警方隨後找到常熟的買受人黃男，在其女兒家中解救出被拐賣男童。據黃男交代，女兒女婿結婚6年沒孩子，檢查得知女兒懷孕困難，打聽到謝男想賣兒子，聯繫後以15萬8000元「成交」。謝男將孩子當成了商品買賣，還分期付款，兩次交付大額現金。

孩子賣掉以後，謝男拿著大筆現金，帶著現任妻子到處揮霍，一路從貴州遊玩回到江蘇，旅途中的自拍照喜笑顏開，毫無愧疚。他還發給親朋好友看那些一疊疊的粉紅色大筆現金的照片、視頻，炫耀滿分。

澎湃新聞報導，十年前，謝男和前妻曾將另兩個女兒送人撫養，原因是生活困窘，無力撫養。對這一情況，警方也將調查。