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外觀、文案太像… 北京「大象安全套」告杜蕾斯抄襲

中國新聞組／北京報導
大象安全套官微指控杜蕾斯「001安全套」的外觀設計及廣告文案涉嫌抄襲。(取材自微博)
大象安全套官微指控杜蕾斯「001安全套」的外觀設計及廣告文案涉嫌抄襲。(取材自微博)

北京大象和他的朋友們科技有限公司」旗下的產品「大象安全套」，日前在微博發文稱，國際知名安全套(保險套)品牌杜蕾斯（Durex）新品「001安全套」的大小形狀、封面設計與其一款原創「牛油盒」國家外觀設計專利極為相似，兩款產品的廣告宣傳文案也幾乎一模一樣。

香港01報導，「大象安全套」還稱，已對杜蕾斯以及杜蕾斯的生產供應商、總經銷商及線下經銷商提起訴訟。北京知識產權法院也已經正式受理此案。

據報導，在貼文中，「大象安全套」稱，杜蕾斯於2020年11月上市的新品001安全套大小形狀、封面設計與其2014年獲得並沿用至今的原創「牛油盒」國家外觀設計專利極為相似。此外，杜蕾斯該款產品的宣傳廣告圖及廣告文案「單手秒開，易分正反」，與大象使用7年的廣告文案「單手打開，秒分正反」，也非常相似。

「大象安全套」提到，在進一步調查後發現，為杜蕾斯生產新品001的廠商是大象2017年的早期合作廠商，雖然現已不再合作，但該廠商有大象牛油盒早期的生產機器和部分生產技術。

「大象安全套」還稱，杜蕾斯新品001「借鑑」的版本極有可能是公司的早期產品設計方案。當年公司短暫上市並迅速撤回了這款早期產品，原因是在當時檢測出該版產品存在密封性方面的安全隱患。因此希望杜蕾斯「立刻停止抄襲行為並立即下架這款產品」。

報導指出，「大象安全套」最後表示，絕不向抄襲行為低頭，勢將維權進行到底，並承諾如果勝訴將把獲得的經濟賠償全額捐獻給「反剽竊基金」。

公開資料顯示，大象安全套品牌創立於2013年，公司總部位於北京。對於起訴一事，杜蕾斯官方暫無公開回應。

國際知名保險套品牌杜蕾斯（Durex）在進軍中國後，素以網路社群行銷的「鬼才文案」而成為熱搜排行榜的常勝軍。趁著iPhone 12發布，杜蕾斯端出「致敬」廣告圖文，寫著：「5G很快，但你可以慢下來」，言下之意心照不宣，也立即衝上熱搜排行第一，沒想到卻被中國官方重罰81萬元人民幣（約12萬美元）。

北京 中國 保險

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