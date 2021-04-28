貴州男控官強暴妻：我經常不在家 妻膚白好看才被盯上

當事人妻子與官員的對話。(取材自九派新聞)

貴州一名男子日前指控天柱縣林業局一官員強暴自己的妻子，他聲稱，自己妻子因膚白好看，「我工作忙，經常不在家，所以才會被他（官員）盯上。」當地宣傳部門隨後對事件通報稱「事實不成立」，但又對涉事官員撤職處分，引起關注。

九派新聞報導，貴州天柱縣宣傳部門近日通報稱，「2020年10月12日9時許，天柱縣公安 局接到羅美（化名）報警，自稱其在家中被王某某強姦。」據悉，王男生於1969年，曾是天柱縣林業局黨組書記，主持縣林業局黨組工作，負責林業改革等工作。

通報稱，「經調查發現，羅美與王某某自2019年相識後關係密切。2020年10月12日7時許，經羅美允許，王某某進入其家中，二人發生性行為。」「通過公安機關開展現場勘查、調查走訪、法醫檢驗、物證鑑定等工作，查明王某某對羅美實施強姦犯罪事實不成立。」

通報還稱，2020年10月20日，天柱縣公安局依法作出不予立案決定，並經縣、州兩級公安機關覆議、覆核，依法維持原決定。「因王某某系公職人員，其行為涉嫌違紀，天柱縣公安局將其違紀線索移交天柱縣紀委縣監委。天柱縣紀委縣監委依紀依法對王某某作出留黨察看一年、撤職處分，降為二級科員。」

據報導，羅美的丈夫李應（化名）表示，其妻與王某某最開始不認識。「大概是2019年5月底，那幾天剛好我出國，他不知怎麼加了我老婆微信 ，趁我離開後，他每天就給我老婆發信息。」「因為我老婆的手機 店就在縣林業局大樓一樓，可能因為這樣，他才注意到我老婆的。」

李應說，有天下午王表示要帶羅美去山上兜風。「我老婆是做生意的，又是外地人，後來想著只是認識一下，也不想得罪人，就放鬆了警惕跟著他去了。」「他開車把我老婆帶到半山腰，…車門鎖上了…，最後他就把我老婆褲子扯掉。」

李應表示，「我老婆太單純，她文化程度不高，又是外地來的，發生這個事，她就怕別人說她閒話，擔心家庭破裂、名聲不好什麼的，所以也不給我說。後面她又被王某脅迫過幾次，一直到2020年10 月 12日再次被侵犯時才報的警。」

李應指控，「（王某某的）女兒都快趕上我老婆大了，我老婆長得又好看，皮膚也白，平時喜歡跑步鍛鍊。我老婆沒收他的錢，對他也沒有任何感情，我相信我老婆，發生這種事只可能是受他脅迫。我工作忙，經常不在家，所以才會被他盯上。」

他說，對天柱縣的通報內容並不完全滿意，自己打算繼續申訴。