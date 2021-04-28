被指毒殺鄰居2兒 吳春紅冤獄16年 獲國賠314萬元

2020年4月1日上午，被覊押16年後改判無罪的吳春紅。（取材自上游新聞）

曾被指控毒殺鄰居兩兒子、覊押長達16年共5612天的冤案當事人吳春紅申請國家賠償事件，最高法做出判決：河南高院 賠償共應賠償吳春紅314萬餘元；撤銷河南高院賠償68萬元精神撫慰金的決定，並將精神撫慰金從68萬元提高至120萬元，增加了52萬元，超過了人身自由賠償金的60%。

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上游新聞報導，去年8月，河南省高院作出「國家賠償決定書」，決定賠償吳春紅人身自由賠償金194萬餘元、精神損害撫慰金68萬元，共計262萬餘元。吳春紅不服，向最高人民法院提出覆議。

吳春紅是河南省民權縣人。2004年11月15日，同村村民王某的兩個兒子在食用家中麵托後相繼中毒，3歲小兒子死亡，5歲大兒子經搶救脫險。案發後，同村村民吳春紅被認定為兇手，隨後遭到拘留。

報導指出，商丘市中級人民法院三次以故意殺人罪，判處吳春紅死緩。之後，河南省高級人民法院三次以「事實不清」為由發回重審。2008年10月，商丘市中院判處吳春紅無期徒刑，河南省高院於2009年7月維持該判決。

2018年，最高人民法院作出再審決定。去年4月1日，此案再審宣判，吳春紅當庭被宣告無罪。此時，吳春紅已被覊押服刑16年，共5612天。

2020年6月5日，吳春紅在民權縣郊的出租房內，電風扇吹出的風，會讓右眼疼痛難忍。（取材自上游新聞）

吳春紅說，他被控涉嫌故意殺人罪期間，警方偵查時，他被刑訊逼供，之後多次被判處死緩、無期徒刑，累計關押5612天，造成他長期失去正常的家庭生活，生產經營被迫中斷。

覊押期間，因他堅持申訴被監獄 嚴管、體罰，右眼因痛哭揉搓幾乎失明。他的家人不能在當地生活，兩個孩子分別在初中、小學畢業後輟學，他的三弟在此期間去世，對他造成嚴重精神損害。

另據新京報報導，吳春紅受訪時表示，「只要是最高法下達的決定，我都樂意接受。」並表示，調養好身體後，他要出門打工賺錢。「國賠這個錢是死數，花一分少一分，花兩分少兩分。所以說還是幹活，有個活錢最重要。身體最重要。」