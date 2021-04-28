特斯拉官博曬「車友」慰問奶茶 學者：失敗的公關文

特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)

特斯拉 剎車維權事件尚未有定論。特斯拉25日發布消息，張女士需要休息兩天，之後再聯繫。而27日特斯拉的一條微博稱，「我們所有的同事都承受著巨大的壓力」，另一邊曬出了「車友們自發送過來的各種慰問品，一杯奶茶，一份甜品，一段暖心的話語」， 並表示「會給關心特斯拉的所有人一個真誠的交代」。這讓不少網友感到迷惑，有學者說：「失敗的公關文。」

特斯拉全球副總裁陶琳轉發評論稱「認真改進」、「心存感激」。(取材自微博)

中國 青年報報導，曾引熱議的特斯拉全球副總裁陶琳，也轉發評論稱「認真改進」、「心存感激」。

但在特斯拉曬出的外賣小票單上，出現了一系列迷之操作。六杯飲品，六種口味；貼心標註「無糖」、「三分糖」 「七分甜」、「去冰」。

特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)

報導說，對此，網友並未產生情感共鳴，反倒覺得尬得飛起。而復旦大學中文系教授嚴鋒也第一時間轉發評論，這是一篇失敗的公關文示範。

據報導，近期，因車主維權事件以及對此「不妥協」的傲慢回應，特斯拉被頻頻「點名」。由此，特斯拉的態度也轉為「深表歉意」，以及「盡全力配合解決問題」。

報導指出，不過，儘管作出承諾，特斯拉的處理方式卻又一次引來爭議。在22日，特斯拉單方面公開維權車主撞車事故前的行車數據記錄，這一行為不僅牽扯出隱私 侵犯問題，也讓車主、行業對數據本身的真實性等產生質疑。