我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

特斯拉官博曬「車友」慰問奶茶 學者：失敗的公關文

中國新聞組／北京28日電
特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)
特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)

特斯拉剎車維權事件尚未有定論。特斯拉25日發布消息，張女士需要休息兩天，之後再聯繫。而27日特斯拉的一條微博稱，「我們所有的同事都承受著巨大的壓力」，另一邊曬出了「車友們自發送過來的各種慰問品，一杯奶茶，一份甜品，一段暖心的話語」， 並表示「會給關心特斯拉的所有人一個真誠的交代」。這讓不少網友感到迷惑，有學者說：「失敗的公關文。」

特斯拉全球副總裁陶琳轉發評論稱「認真改進」、「心存感激」。(取材自微博)
特斯拉全球副總裁陶琳轉發評論稱「認真改進」、「心存感激」。(取材自微博)

中國青年報報導，曾引熱議的特斯拉全球副總裁陶琳，也轉發評論稱「認真改進」、「心存感激」。

但在特斯拉曬出的外賣小票單上，出現了一系列迷之操作。六杯飲品，六種口味；貼心標註「無糖」、「三分糖」 「七分甜」、「去冰」。

特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)
特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)

報導說，對此，網友並未產生情感共鳴，反倒覺得尬得飛起。而復旦大學中文系教授嚴鋒也第一時間轉發評論，這是一篇失敗的公關文示範。

據報導，近期，因車主維權事件以及對此「不妥協」的傲慢回應，特斯拉被頻頻「點名」。由此，特斯拉的態度也轉為「深表歉意」，以及「盡全力配合解決問題」。

報導指出，不過，儘管作出承諾，特斯拉的處理方式卻又一次引來爭議。在22日，特斯拉單方面公開維權車主撞車事故前的行車數據記錄，這一行為不僅牽扯出隱私侵犯問題，也讓車主、行業對數據本身的真實性等產生質疑。

特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)
特斯拉官博曬「車友」奶茶、甜品。(取材自微博)

特斯拉 中國 隱私

上一則

中製氧機抵印度 莫迪不買帳？「同天印日通話談抗中」

下一則

涉特斯拉女車主維權？蔚來汽車：純屬謠言

延伸閱讀

自駕致死案懸了 特斯拉:當時應有人駕駛

自駕致死案懸了 特斯拉:當時應有人駕駛
美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%

美股早盤漲跌互見 特斯拉跌逾3%
特斯拉Q1「炒」比特幣 大賺逾1億美元

特斯拉Q1「炒」比特幣 大賺逾1億美元
特斯拉上季獲利4.38億 營收增74%

特斯拉上季獲利4.38億 營收增74%

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗