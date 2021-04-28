涉特斯拉女車主維權？蔚來汽車：純屬謠言

特斯拉車頂維權女車主用「韋巴斯特」通行證進場。(取材自大白財經觀察)

特斯拉 全球副總裁陶琳曾對車頂維權的張姓女車主指出她「背後有人」，有網友發現女車主進入車展的證件來自蔚來品牌的合作商「韋巴斯特」，一時間車企商戰揣測滿天飛。對此，女車主駁斥說法，偉巴斯特與蔚來汽車 皆稱與維權事件無關，對於被轉讓的通行證一事並不知情。

來源：YouTube

紅星新聞報導，公眾號「麥傑遜」26日在「完蛋，特斯拉女車主被扒」一文中稱，在特斯拉女車主的抖音帳號上發現一個一閃而過的畫面，畫面能看出這是電子證件，顯示姓名、身分證號碼、手機號等信息，而證件上面顯示有汽車零部件供應商「韋巴斯特」，這也讓部分網友猜測張某進入上海車展是通過「韋巴斯特」的名義進入車展。但此視頻已經被刪除。

值得注意的是，畫面上通行證的「韋巴斯特」是寫錯的，應為「偉巴斯特」。它是蔚來等電動車 品牌的合作夥伴，是蔚來等品牌的天窗供應商。

偉巴斯特官方回應，當天他們為一些媒體提供了通行證。應該是有媒體把證件轉出去了，他們對證件被轉讓並不知情，而且警方和主辦方也已經對他們進行了調查，證實他們的工作在正常範圍內，和特斯拉女車主車頂維權事件無關。

這名工作人員說，他們對任何品牌都不排斥，不會去做這個事情（為女車主提供證件）。偉巴斯特並稱對造謠影響公司形象的行為保留採取法律措施的權力。

大白財經觀察報導，「麥傑遜」公眾號還爆料稱，女車主進入上海時，乘坐的是蔚來的車輛。

蔚來控股27日發表聲明稱，公司遭受大量有組織網絡謠言攻擊，妄言、影射上海車展某品牌維權事件與蔚來有關。純係造謠。蔚來從未參與或推動任何第三方參與某品牌維權行為。蔚來還稱，已經收集證據，向有關部門報案，以求查清事實，維護自身權益。