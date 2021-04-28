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「熟蛋孵出小雞」論文作者竟收費1.2萬元 教「土遁」、「火遁」

中國新聞組／北京28日電
鄭州春霖職業培訓學校校長郭平。(取材自大河報)
鄭州春霖職業培訓學校校長郭平。(取材自大河報)

河南鄭州市春霖職業學校校長郭平「雞蛋返生」論文遭受輿論痛批「反智」，查詢「春霖教育招生訊息，主流全腦技術核心訓練中，包含土遁、火遁、水遁、風遁、木遁、岩遁的「意念移物」課程，4天3夜要價1.28萬人民幣(約1985美元)。相關課程披露令網民大開眼界「根本是忍術」！

來源：YouTube

新京報報導，鄭州市春霖職業培訓學校2015年2月6日成立，註冊資本10萬元，目標是全腦開發。

春霖教育微信公眾號顯示，郭平為該校校長，同時擁有國家二級心理諮詢師、國家二級企業培訓師、鄭州大學省直校友會副秘書長、錢學森教育思想研究院研究員等頭銜。

來源：YouTube

培訓學校的一名李姓老師介紹，他們學校還可以培訓老師，「學校主要做開發學習潛能、記憶力、意念制動的培訓。培訓內容是教老師如何去開發孩子的潛能，讓他們能把潛能應用到未來的工作學習中。培訓4天的費用是1萬多元，培訓出來後，可以直接帶學生」。

該培訓學校在3月27日至3月31日，開設了智慧潛能導師精英實操班課程，培訓需要三天四夜，費用為12800元。

培訓內容中共有七個項目，其中包括主流全腦技術核心原理揭秘及訓練方法，內容為照相記憶、極速運算、極速學習、卷面出答案、萬物溝通等。此外，課程中還可以教授過目不忘、意念移物（土遁、火遁、水遁、風遁、木遁、岩遁等）、意念斷物、綠豆發芽、葉子復原等意念力課程。

郭平也會對個別的全腦開發、特異功能的培訓開出「天價」，她曾對外表示，「我一般對外地學員都是收10萬元，對河南的便宜些，收6萬元」。

河南電視台日前報導，有家長在春霖職校繳納1.68萬元，為孩子報名潛能開發班，卻發現孩子「蒙眼識字」的「特異功能」，是通過眼罩下的縫隙實現的。

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