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涼山孤兒流淚帶貨賣蘋果 竟因被掐、連哄帶騙滴眼藥水

中國新聞組／北京27日電
小朋友被掐流淚賣蘋果。（視頻截圖）
小朋友被掐流淚賣蘋果。（視頻截圖）

為了能有流量，一些視頻發布者故意編造一些聳人聽聞或境遇淒慘的故事拍成短視頻，打著所謂真實見聞的旗號發布在網路平台上，利用大眾的同情心騙取錢財。曾有四川涼山女孩流淚帶貨賣蘋果的視頻，背後卻是拍攝者連哄帶騙滴眼藥水、用手掐孩子。

來源：YouTube

央視新聞報導，有一段視頻曾在網路上流傳：四川涼山地區的小姑娘從沒見過自己的母親，父親去世，上不起學，身世淒慘，讓人唏噓不已，很多人在同情之餘也慷慨解囊，購買視頻中涼山地區貧困村民銷售的自產蘋果。然而2020年年底，有網友發出爆料視頻稱，這些視頻是一個叫「韓文」的團隊拍攝的，為了達到效果，採用滴眼藥水、掐孩子等手段，人為製造女孩流淚場面。還謊稱幫助啞巴母子銷售家產蘋果，實際銷售的卻是市場上的蘋果。後來當地警方進行了調查。

據報導，拍攝視頻的是「韓文團隊」的策劃人，「韓文」真實姓名趙宏進，陝西人，以前在上海打工時負債累累，2020年雇攝像師組成團隊，來到涼山開始做短視頻，並在某視頻平台建立專門帳號發布傳播。

根據調查，今年七歲的阿佳根本不是「韓文團隊」視頻所宣稱的那樣是孤兒，上不起學。真實情況是，阿佳父母離異後，和爸爸、繼母、奶奶生活在一起，並且涼山從2016年推行一村一幼學前免費教育，不需要花一分錢，阿佳已經在幼教點上了三年學。而為了讓阿佳講述與身世不符的故事，「韓文團隊」以拍攝短劇需要她來表演的名義欺騙阿佳參與拍攝。也就是說，「韓文團隊」的視頻完全是人為造假擺拍的。

至於幫助啞巴母子賣蘋果，真實情況是「韓文團隊」只在這戶人家裡買了幾千斤蘋果，但通過直播銷售了幾十萬斤蘋果，獲利達人民幣29萬元，趙宏進個人分得12萬元。

四川涼山十分貧瘠，常常透過直播販售農產品。（取材自北京青年報／視覺中國圖）
四川涼山十分貧瘠，常常透過直播販售農產品。（取材自北京青年報／視覺中國圖）

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