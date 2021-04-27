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維權女車主被拘後出鏡 自稱特斯拉「忠粉」喊實地測速

中國新聞組／北京27日電
特斯拉女車主拘留結束後首次現身，希望特斯拉實地測速。(視頻截圖)
特斯拉女車主拘留結束後首次現身，希望特斯拉實地測速。(視頻截圖)

張姓女車主在上海車展站車頂大喊「特斯拉剎車失靈」維權事件又有新進展，張女在被行政拘留獲釋後，接受媒體採訪，她對自己的行為表示抱歉，還自稱曾是特斯拉「忠粉」，但她也對特斯拉近日發布的信息提出質疑，呼籲特斯拉「實地測速」。

大象新聞報導，張女表示，從3月份開始，她就在她買車的特斯拉體驗中心鄭州中原福塔店反映車子情況。「一等再等，始終沒有收到任何答覆」。

張女坦言，她當時以為自己直接來到上海總部找領導，或許可以面對面解決車子的問題。但是後來在車展現場找不到負責人，兩個月情緒的積累下，就做出了衝動的事。

事後張女對自己的行為也表示了抱歉，並稱應該用合理合法合情方式解決問題。「我也為我的過激維權方式承擔我應該承擔的責任。」

據報導，從4月19日「車頂維權」起，特斯拉多次通過官方帳號發布通告。張女表示25日接收到外界信息以後，她對此前通告中的幾個內容表示質疑。

除了不認同特斯拉公司全球副總裁陶琳在接受媒體採訪時所說的，「車主曾索要高額賠償」，這一說法。特斯拉於4月22日，通過媒體公布了事發前60秒的行車數據。張女士表示，雖然自己收到了數據，但她認為這些數據並不是她所要求的車輛原始數據。

在事故當天是否超速這一問題上，張女表示，自己和家人在事故後在該路段做過多次實驗。同時也希望特斯拉工作人員可以用店內的試駕車輛到事故現場做一次數據還原，「當天回程正趕上高峰期，那個路段兩個紅綠燈僅僅相隔500米，怎會開到118km/h？」

張女說，自己曾是特斯拉的「忠實粉絲」，2019年她購入車輛。「之後我還推薦閨蜜也買了這個車。」

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