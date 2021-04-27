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熟蛋返生孵小雞 央媒轟奇葩論文：偽科學、真騙子

中國新聞組／北京27日電
對於熟蛋返生孵小雞的論文，新華網刊文批評是「偽科學」。(取材自新華網)
對於熟蛋返生孵小雞的論文，新華網刊文批評是「偽科學」。(取材自新華網)

近日，鄭州春霖職業培訓學校校長郭平的論文火了，文章聲稱利用「超心理意識能量方法」可使「熟蛋返生孵小雞」，這個論點讓不少網友驚掉下巴，並質疑這類論文是如何被錄用刊發的？按照這理論，恐怕煮熟的鴨子都可以飛起來了。針對此事，新華網、央視等官媒也連發表評論怒批。

央視評論文章提到，從此前「導師崇高感、師娘優美感」的神論文，到「熟蛋返生」的偽自然科學，近年各種奇葩論文層出不窮。感慨之餘，更應追問的是，期刊的審稿人是怎麼審核的？學術的嚴謹性和規範性何在？

文章還稱，一些不務正業之人披上「量子力學」、「心理意識」等科學外衣，將之嫁接到傳統騙術之中，胡編亂造、胡言亂語，不僅污染了學術環境，助長投機取巧之風，也容易誤人子弟，可謂貽害無窮。

因此，相關期刊要堅守學術底線，秉承科學、權威、嚴謹的基本原則，對各種學術不端行為堅決說「不」，嚴格把住論文質量關，對讀者負責、對社會負責，否則，早晚砸了自己的招牌。

新華網則毫不客氣地評論稱，此等論文系「偽科學，真騙子」。評論稱，超心理意識能量、特異學生、意念和能量傳播……這樣的魔幻劇情，竟然堂而皇之出現在一篇期刊論文中，實在是毀人三觀。

不過，也有網友質疑，學術月刊「寫真地理」為何會刊登這麼離譜的論文？有媒體引述期刊編輯說法，稱每版收費750元人民幣，所有論文均可發。

據西安商報旗下漩渦視頻向「寫真地理」期刊查詢時，對方表示，該論文有些玄幻，正常審核不會通過，「作者應該是用了什麼別的辦法發表的」。

上游新聞則引述「寫真地理」雜誌的一名李姓編輯表示，刊文每版收費750元，李強調稱，「只要給錢沒有發不了的」。

公開資料顯示，「寫真地理」是由吉林省新聞廣電局主管、吉林省輿林報刊發展有限責任公司主辦的國家正規出版期刊，屬於新興地理綜合類刊物。

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