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重慶8歲童上學途中被3隻狗咬死 耳朵、下巴都不見了…

中國新聞組／北京26日電
8歲男童上學途中被三隻惡犬活活咬死。(取材自健康時報)
8歲男童上學途中被三隻惡犬活活咬死。(取材自健康時報)

4月22日晨，在重慶奉節縣，8歲的男童小博（化名）被同村的三條惡犬咬死在上學路上，「耳朵、下巴都被咬不見了」。傷人惡犬已被處理，養狗主人已被警方控制。當地政府介入協調賠償事宜，小博家屬索賠92萬元，狗主人只願意賠40多萬元，雙方尚未協商一致。

影音來源：YouTube

山東商報報導，事情發生在奉節縣夔門街道長嶺社區一條鄉村道路上。據小博姨媽介紹，小博父母在山東東營打工，只有他和爺爺留守在家。小博讀小學二年級，上學坐公交，公交站離家僅數百米。

據報導，22日晨6點多，像往常一樣，爺爺送小博去上學。行至中途，爺爺突然想起，自己忘帶公交卡，讓小博先走著，自己回家拿卡。

「爺爺剛走，那三條狗就竄出來了，就撲上來咬孩子。」小博姨媽說，等到有村民趕到趕過來，三條狗已將孩子咬得面目全非，全身多處缺失，「耳朵、下巴都不見了。」小博經搶救無效死亡。事發後，三條惡犬均被處理，養狗主人也被警方控制。

聽說小博出事了，小博父母從山東趕回老家。小博姨媽透露，養狗主人是名中年男子，大約37歲，做熟食生意，養有三條狗，平時都沒有拴繩，前不久剛把村裡的一條狗咬死。「都和他說過，讓他把狗拴上，他都不聽。」

另據健康時報報導，小博上學路上被狗咬死後，在外打工的父親接到電話，立刻往家趕。小博父親稱，在殯儀館見到了孩子，孩子臉部都被吃沒了，非常慘。

小博父親說，咬人的三隻狗已被捕殺，三隻狗的主人是做冷凍食品（冷凍肉）的，平時會把生肉餵狗吃，狗長期吃生肉、骨頭。在前幾天，這幾隻狗剛把一隻狗咬死了。

小博父親表示，「聽村民們說，這三隻狗是那種烈性犬，是惡犬，當地村民們都很害怕他家的狗。」孩子父親說，三隻狗的主人家住村上面，而他們家住村下面。三隻狗主人家所在的位置是孩子上下學的必經之路，「村里的孩子都很害怕他家的狗，為了躲開，孩子們上學都是繞道走，不敢路過他家。」

小博父親說，事情發生後，全家人情緒都很崩潰，「我正在安撫他們，相信政府會給孩子一個說法的。」

咬死孩子的三條惡犬，其中兩條被當場處置。(取材自健康時報)
咬死孩子的三條惡犬，其中兩條被當場處置。(取材自健康時報)

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