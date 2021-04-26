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「哥哥，互看一下吧」…跟美女裸聊遭錄 人夫被削67萬

中國新聞組／北京26日電
「美女」在視頻聊天App上一句「哥哥，我們互看一下吧，更刺激一點」，就讓不少男性落入祼聊陷阱。此為示意圖。（取材自中國警察網）
「美女」在視頻聊天App上一句「哥哥，我們互看一下吧，更刺激一點」，就讓不少男性落入祼聊陷阱。此為示意圖。（取材自中國警察網）

美女裸聊詐騙的案件，近來十分普遍。日前就有一名40歲男子趙洋（化名），銀行卡裡的67萬元（人民幣，下同，約10萬美元）全部清空，還有一名22歲小伙姜鵬（化名），則被騙了10萬元（約1.5萬美元）。被問到匯錢時在想什麼？趙洋說，「整個人都是麻木的，就像做了一場夢」。

中國警察網報導，趙洋說，自己在網上跟一個美女聊天。對方說，「哥哥，我們互看一下吧，更刺激一點」、「你下載這個APP，視頻聊天不會被監控」。因為對方真的沒穿衣服，自己也就脫了，只有十幾秒鐘，視頻就被掛斷了。之後，就收到了自己一絲不掛的視頻錄影，外加自己手機通訊錄。

對方威脅先付封口費、再轉視頻刪除費、通訊錄刪除費。前前後後共23筆，趙洋共匯了67萬元。

另一個受害者姜鵬，是刷抖音時在評論區添加的美女，聊的很投緣。互換了幾張奔放的生活照後，接下來的故事如出一轍。好在姜鵬存款不多，貸款還有額度限制。他4個小時轉帳18次，共計10萬元。

員警說，受害人往往因為愛惜面子，往往被逼到無路可走，錯過最佳的止付時間才報案。轉出去的錢早已被洗錢戶流轉至境外。

祼聊後不久就收到自己一絲不掛的錄屏視頻，並被索要封口費。（取材自中國警察網）
祼聊後不久就收到自己一絲不掛的錄屏視頻，並被索要封口費。（取材自中國警察網）

警察 貸款 中國

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