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少年向父討手機…刀架脖子威脅：我倆只能活一個

中國新聞組／北京26日電
結束了驚人的一幕後，民警與小浩進行交流。（取材自紅星新聞）
結束了驚人的一幕後，民警與小浩進行交流。（取材自紅星新聞）

為了向父親「討手機」，17歲少年公然拔刀，先威脅父親，再把刀架在自己脖子上，嗆聲「我和我爸只能活一個」。

紅星新聞報導，事件發生在4月5日的四川南充某酒店內，初中輟學的小浩喜歡宅在家玩電腦、手機遊戲，當天被剛從外地務工回家的父親說了幾句，誰知一覺醒來竟發現手機不見了，小浩直覺認為是被父親「沒收」了，決定向父親當面討說法。

當晚8時許，阿浩在離家不遠的一家酒店茶坊找到父親，當場拿出水果刀威脅，隨後更將水果刀架到自己脖子上，抵住脖子上的動脈處，情緒激動，嚇得現場人員趕快報警求助。民警趕到現場，伺機奪下小浩手中的水果刀，結束了驚人一幕。

小浩的姐姐表示，父母在幾年前離婚，弟弟對此非常不諒解，因此對父親有恨，常常跟父親「對著幹」。小浩當晚懷疑父親藏了他的手機，「其實爸爸沒有拿弟弟的手機，當天晚上我們回到家裡，才發現他的手機是掉床下面了，他冤枉爸爸了。」

小浩的姐姐說，弟弟初中輟學，性格有些倔，父母離婚後，自己和弟弟隨父親生活。「他一直不同意爸爸媽媽離婚，但爸媽最後還是離了，這件事對他有一些影響。」她說，弟弟因為父母離婚一事對父親心中有恨，跟父親的關係不好，很少交流。另外，她認為弟弟平時喜歡玩遊戲，這對他的性格也有些影響，平時不願與人交流，有「社交恐懼症」，也有自卑的傾向，遇事十分急躁。

小浩的父親則表示，他這段時間也在反思自己，等過段時間會跟兒子好好溝通交流。

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