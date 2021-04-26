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特斯拉碰瓷？車主維權扯出一場中美數據暗戰

香港特派員 李春

源自北京話的「碰瓷」，大意類似台灣的「金光黨」、香港「出老千」，不過在中國大陸已不是俗語，而進化到了最高法院最高檢察院的法律意見中，去年10月發出的文件標題就《關於依法辦理「碰瓷」違法犯罪案件的指導意見》。但要說「高級碰瓷 」，則新鮮熱辣，就是轟動中國大陸的特斯拉事件。

這一事件的後續，可以三次反轉來總結，一是維權的河南女車主被上海公安立即帶走後行政拘留，特斯拉理直氣壯指斥豫女「碰瓷」；二是三大黨媒新華社、人民日報、中央電視台加上中共中央政法委的官方微博率隊批判特斯拉，然後全國大小媒體、大小粉紅萬眾一心跟進成浪潮；三是特斯拉斷然公布肇事車輛行車數據，「碰瓷」豫女即反批特斯拉違反隱私，而官媒全體收聲。

今次特斯拉事件，反轉之後再反轉，平靜卻未平息，結果還沒出來，但人人都認定事出有因，連特斯拉的高級副總裁都說那「高級碰瓷女」後面有人。到目前為止，據各類揭密的、洩底的、披露內幕的，較完整的有三種說法，首先一種是華為清場論。那是被美國打得頭破血流的華為，決定轉型生產新能源智能汽車，且是首次在上海車展亮相。「碰瓷」事件有為華為打趴勁敵之功能。

第二說，是打垮外資、壯大民族企業。大陸新能源汽車成了繼房地產、智能手機之後，第三次產業振興的大浪潮，國企民企爭相加入，造房的恒大都轉向恒大汽車，此時怎能容忍驕縱難馴的特斯拉，在大陸市場稱雄一時。所以人民日報說，「沒有產品是不可替代的」。

第三說，是教訓美國、馴化美資。有說上海2018年引入特斯拉，是中美貿易戰的需要和結果。當時上海立了功，現在中美不是貿易戰而是「新新冷戰」，所以新華社的定調，是質問「誰給了特斯拉不妥協的底氣」，而小粉紅是一片「滾回美國去」的口號。

此三說或許都有來因可證，卻可能失之淺顯，學界高人暗示，這根本就是中美間一場數據暗戰。不信您回頭瞧瞧，從頭到尾，官媒都把真正的焦點，放在要特斯拉交出行車數據，而數據一交，任務完成，官媒收聲。

進一步可佐證的，是官方中國汽車工業協會出聲明，開篇就說「特斯拉作為近年來逐漸發展壯大的新能源汽車企業，在電動化和智能化領域不斷取得突破，可以說給汽車產業帶來了全新的體驗」。接下來就說「在自動駕駛時代，安全不單單包括車輛物理結構的安全，也包括自動駕駛數據方面的安全」。然後直言大陸要「建立一個符合行業發展需求、確保數據安全、滿足政府監管要求的數據安全管理體系」。譯成白話，你得把數據交出來。

如還沒完全明白，聽一段頂級國際關係智囊的話：中美競爭核心未來會在數位領域，這是因為數位經濟占全球財富的比重愈來愈大。而中美的競爭，不會向財富愈來愈少的領域競爭，一定是在財富愈來愈多領域競爭。

具體到數位領域，核心技術在數據中。具體到新能源智能汽車來說，中汽協聲明都暗示其電動化、智能化的突破和領先，這些突破核心技術，都由數據來展現。新能源和智能汽車已內定為大陸戰略性高新技術產業，如特斯拉的數據未能現在掌握和未來監管，官府睡不好覺。這個道理，跟螞蟻的平台和數據是一樣的位處核心。

特斯拉 汽車 美國

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