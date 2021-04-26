特斯拉廈門又出事 倒車撞電動車4人受傷

事故現場。(視頻截圖)

近期頻繁上頭條的特斯拉 ，昨天因為一則「特斯拉在廈門又出事」車禍 再度衝上微博熱搜。網民爆料稱一輛特斯拉在倒車時，疑因「失控」撞倒一輛電動車 造成四傷。特斯拉昨晚迅速回應指出，此事故中未出現制動系統故障，而是車主開始倒車3秒後，深度踩下了加速踏板。

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，25日午間，網上流傳多條特斯拉車輛在廈門「失控撞人」的視頻。根據網民爆料，在福建廈門松柏長青路勞動力大廈樓下，一輛特斯拉疑似「失控」，撞倒了一輛載有小孩的兩輪電動車。

據警方調查及現場目擊者描述，當時這輛特斯拉在起步時，車左側與小區道閘發生碰撞，隨後在倒車時，車尾又碰撞了沿常明路由東往西行駛的這輛二輪電動車，接著電動車上的四人全倒在地上。周圍群眾見狀紛紛大喊「停車」，有的上前幫忙抱起孩子。

傷者為一家四口，是電動車余姓女駕駛員、她7歲的大兒子和一對3歲的雙胞胎兒子。其中一名3歲男童左側大腿骨折，其餘都是擦傷並已送醫治療。警方表示，初步排除酒駕，具體事故原因尚在調查中。

特斯接25日晚間隨即回應了網傳這起事故的初步了解情形。特斯拉稱，根據對車輛數據和現場監控視頻的分析，車輛在11:49:55車速從8.4公里/小時升高至17.5公里/小時，並撞擊小區道閘。碰撞後制動踏板被踩下，在11:50:03車輛開始倒車，加速踏板在3秒後被深度踩下。此時，車輛向後行駛最高速度達到14公里/小時。直至11:50:07車輛駐停。

特斯拉表示，公司正配合交管部門，對事件進行進一步的調查。