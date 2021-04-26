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跳車頂維權女車主獲釋 5問特斯拉 質疑車輛數據來源

中國新聞組╱北京26日電
張姓女車主獲釋後為她主張「剎車失靈」的過激維權致歉。（視頻截圖）
張姓女車主獲釋後為她主張「剎車失靈」的過激維權致歉。（視頻截圖）

日前在上海車展爬上特斯拉車頂大喊「剎車失靈」的維權女車主張女士，被拘5日後於昨日獲釋，她的丈夫指其「十分憔悴」。針對風波，女車主和特斯拉雙雙在25日深夜發聲，張女士對自己過激的維權行為致歉，但對特斯拉提出5點質疑；特斯拉則表示：爭取盡快啟動下一次調解，推動第三方檢測

影音來源：YouTube

每日經濟新聞報導，張女士獲釋後表示，稱維權本身並不違法，但方式一定要合法、合規、合情、合理，「我目前身體情況良好，感謝大家的關心。」關於特斯拉近期的各項態度、做法，張女士提出5點質疑，宣稱特斯拉從未主動溝通過，更沒有積極解決此事的態度。她也從未表達過不接受第三方檢測，只是不接受他們指定的第三方檢測機構。

針對特斯拉私自把數據公開發布出來，張女士認為，消費者權益保護法規定，數據屬於車主，應該直接交到車主手上，特斯拉未經本人同意，私自將數據向大眾公開的行為，侵犯了個人隱私，也觸犯了消費者的合法權益。

此外，張女士強調，關於22日特斯拉公布的數據，「我認為這並不是我車輛的原始數據，請特斯拉公布數據來源、提取方式、製作方式及篩選原則。」

特斯拉則於25日深夜發布聲明稱，他們已聯繫張女士家屬，表達了進一步溝通的意願和誠意。公司也積極與各級主管部門溝通，爭取在政府的指導和監督下盡快啟動下一次調解，並推動第三方檢測。並強調公司會盡全力配合解決問題。

影音來源：YouTube

而張女士2月21日車禍發生當時，駕駛車輛的是她的父親，昨天也首度透過央視發聲。張女士的父親說，事發時他踩了兩次剎車，第一次沒有減速也沒有動能回收，第二次感覺剎車非常硬，根本踩不動且沒有任何反應；而且在碰撞前100多米左右時，剎車就已經沒反應。

有關特斯拉稱他事發前車速曾高達118公里每小時，張先生說，他1986年領駕照，已經開一輩子車，連如何剎車都不會怎麼行；「說我踩的輕，我不要命了嗎？」而且即使118公里每小時時速是真的，難道就意味著剎車可以不管用？

隨著張女士因維權被拘、特斯拉多次主動公布車禍相關資料，在事件發生之初大都挺車主維權的輿論似乎開始轉向。自由亞洲電台報導，此前，包括多家中國官方媒體指責特斯拉在事件的處理上態度傲慢豪橫，但現在有越來越多的文章開始支持特斯拉。

張姓女車主獲釋後為她主張「剎車失靈」的過激維權致歉，但仍要求特斯拉公布真正的原始...
張姓女車主獲釋後為她主張「剎車失靈」的過激維權致歉，但仍要求特斯拉公布真正的原始數據。(央視新聞客戶端)

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