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溫州民警辦案被「黑」…壓力大、髮掉光

中國新聞組／北京25日電
民警葉振駕表示，每次出門都有人跟在後面不停地錄像。（取材自中央政法委長安劍）
民警葉振駕表示，每次出門都有人跟在後面不停地錄像。（取材自中央政法委長安劍）

黑社會團夥橫行鄉里屢見不鮮，溫州曾有辦案民警被黑勢力造謠辱罵，掉光頭髮；女兒在學校還被嘲笑「你爸爸是變態」。

微信公眾號「中央政法委長安劍」報導，全國掃黑除惡專項鬥爭總結表彰大會日前在北京舉行，受到表彰的全國掃黑除惡專項鬥爭先進集體名單上，溫州市委政法委、溫州市人民檢察院赫然在列。

當年張某雙等人黑社會性質組織犯罪案一審後，在網路上被炒作得沸沸揚揚。

當時葉振駕作為該案的經辦人，是案件審理過程中的重要證人。張某雙案的律師團隊在網上發布多篇文章，製造輿論，試圖以此來讓葉振駕有所顧慮。

「從微博到今日頭條，再到微信，父母、親戚，甚至女兒學校的老師都知道這件事了。」「每天十幾萬的點擊量，每次出門還有人跟在後面不停地錄像拍我，然後繼續地造謠攻擊我。」「他們連發了三個月，每隔一兩天就有一篇污衊我的文章，有說我把嫌疑人眼睛打瞎掉的，但其實那次我根本沒有參與審訊；還有說我用打火機燒嫌疑人生殖器的......」

據報導，葉振駕接到女兒老師的電話才知道，女兒在學校裡受到同學辱罵，但女兒卻沒告訴自己，「怎麼說我都可以，可我女兒還那麼小……」

當時葉振駕也不理解，明明都是些無中生有的事，為什麼還有這麼多人相信。葉振駕說，「我的頭髮就是那時掉光的」。

「委屈、無力，連續被罵了幾個月……又不能抓他們，一點辦法也沒有。」但是葉振駕很感謝組織：「是組織的信任和支持，讓我在那段時間熬了過來。」

報導稱，張某雙後來被判有期徒刑16年6個月，並處沒收財產人民幣20萬元、罰金人民幣30萬元。其餘被告人分別被判處八年至二年不等有期徒刑。隨著法槌的落下，張某雙涉黑案終於告一段落。

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