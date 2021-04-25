西門子生產電水壺？中國產品打著「SIEMENS」標識挨告了

西門子標識。（取材自南方都市報）

德國 西門子公司作為一家世界500強企業，在家電市場享有較高的知名度，為此，各種藉著「西門子」名號的商品就出現了，一家電熱水壺生產商就將「SIEMENS」的標識打在了商品上。西門子公司認為未經許可，因此向「西門子」電熱水壺廠家索賠9萬元人民幣(約1.38萬美元)。

南方都市報報導，西門子(中國 )有限公司（以下簡稱西門子公司）享有第G637074號「SIEMENS」、第G683480號「西門子」商標的許可使用權。因認為鄭某未經許可，開設網店公開宣傳並銷售帶有侵權標識的電熱水壺產品，西門子公司將鄭某訴至法院，請求判令鄭某立即停止侵權並賠償經濟損失及合理費用9萬元。

鄭某認為，西門子公司未生產電熱水壺，自己銷售帶有「SIEMENS」、「西門子」標識的電熱水壺不算違法。

白雲法院經審理查明，第G683480號「西門子」商標的核定商品使用類別為第11類，包括：電熱器、加熱泵、電動廚房用具，尤其是灶具、燒煮具等等。涉案被訴侵權商品為電熱水壺，與上述商標核定使用的電熱器、熱水器等為類似商品。

涉案公證封存的被訴侵權商品所使用的標識與第G637074號「SIEMENS」、第G683480號「西門子」文字及字母 組成完全相同。而西門子公司明確其未曾使用涉案商標生產被訴侵權商品，故被訴侵權商品，系假冒西門子公司註冊商標的產品，足以使消費者誤認為被訴侵權產品為西門子公司或者西門子公司許可製造的商品。

法院認定，被訴侵權商品為侵害涉案商標權的商品，鄭某應當承擔停止侵權、賠償損失的侵權責任。