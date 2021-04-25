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特斯拉被禁上高速？ 廣州交警闢謠

中國新聞組／北京25日電

網傳廣州天河區不允許特斯拉上高速，交警在現場攔截了多輛特斯拉，引發不少網民猜測，「禁特斯拉上高速」與近來多位特斯拉車主維權有關；交警則回應只是交通管制，不針對特定的品牌。另廣州增城17日發生特斯拉自燃致一死事件，特斯拉稱正嘗試恢復數據配合調查。

漩渦視頻報導，網絡上昨天傳出23日在廣東廣州天河區出現多名交警攔截特斯拉，不允許上高速情形，引來網民關注，話題並衝上了熱搜。由於日前剛發生特斯拉女車主在上海車展爬上特斯拉車頂維權事件，特斯拉的安全性問題引起議論，不少網民猜測交警不允許特斯拉上高速是否與此有關。

對此，廣州市交警隊工作人員表示，並未制定相關規定，只是在一些時段進行交通管制，不會針對特定的品牌。

另外，新京報報導，17日，廣州增城一輛特斯拉撞上水泥牆後自燃，警方通報稱事故造成副駕駛乘客當場死亡。左姓車主及其朋友事後向媒體講述事發經過時稱，事發前車輛向右變道後，方向盤無法回正，幾秒內就撞上水泥牆。

對此，特斯拉回應，事故車輛損毀嚴重沒有上傳數據，已經向交警提交儲存卡，正嘗試恢復數據配合調查。特斯拉全力配合交管部門的調查工作。

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