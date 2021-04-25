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央視揭陝西脫貧造假 記者手機還被搶

中國新聞組／北京25日電
五保戶安置點的院落，院子裡堆放的大量雜物，門口也被雜物堵住。（央視新聞截圖）
五保戶安置點的院落，院子裡堆放的大量雜物，門口也被雜物堵住。（央視新聞截圖）

中共總書記習近平2月才宣布「脫貧攻堅戰取得全面勝利」，陝西省洛南縣卻被爆出脫貧造假，貧困戶沒住在安置點、村民迄今無水可用。央視實地走訪發現官員一問三不知，並搶走記者手機、驅趕。網友痛批這種脫貧的形式主義，多地實際上是「脫帽不脫貧」。

央視新聞報導，陝西洛南縣在秦嶺南麓的山區，曾是國家級貧困縣，2020年2月宣布脫貧。

按照脫貧攻堅的要求，鄉村需把無勞動能力、無生活來源等的「五保戶」進行集中安置。但洛南縣靈口鎮上河村的五保戶集中安置點，現在卻住著修河的工作人員，而且一直沒有通水，水池已經廢棄，水管上的水龍頭也已不見蹤影。

當地村民指出，為了迎接上級脫貧攻堅的驗收檢查，這些五保戶集中安置點的修繕工作都是匆忙進行，水都沒有接通，村裡的幹部就急著讓五保戶們集中居住進去。而隨著洛南縣摘帽脫貧後，這些五保戶的生活狀況早已無人問津。

村民拉回來的水，水質污濁，需要用砂布過濾。（央視新聞截圖）
村民拉回來的水，水質污濁，需要用砂布過濾。（央視新聞截圖）

這裡許多貧困戶無水可用，但家門口卻貼著一張「商洛市洛南縣農村飲水安全明白卡」，宣稱這裡的飲水、供水達標。靈口鎮三星村同樣有缺水的問題。

村民程綫軍說，幾年前，他咬緊牙關、東拼西湊買來一輛拉水用的機動三輪車，一次最多可以拉一噸水。村民必須騎車半個多小時跨省到河南一個蓄水池拉水，沒車的村民還要花錢請人拉水。

村民拉回來的水，用紗布裹住管子，就算過濾了。由於取水困難，村民們只能省之又省。即便是洗衣機裡的廢水，他們也不捨得直接倒掉，還要拿個盆子接著。

記者詢問洛南縣水利局，幾名工作人員一問三不知。水利局對外展示安全飲水解決展板，但看見記者在拍攝時，一名工作人員搶走手機，並要求記者立刻離開。

報導披露後引發熱烈討論，網友舉報這種脫貧的形式主義到處可見。多地只做面子工程，實際上是「脫帽不脫貧」。有洛南的網友指控，該縣搞了很多沒必要的門面工程，光迎賓大道的兩排豪華路燈一個就人民幣5萬元。

陝西省政府回應，高度重視洛南縣靈口鎮兩個村脫貧攻堅工作存在的相關問題，立即成立調查組深入調查。

這位大姐介紹，從她住進這個院子就一直沒有通水。（央視新聞截圖）
這位大姐介紹，從她住進這個院子就一直沒有通水。（央視新聞截圖）

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