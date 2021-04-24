被控洩露習近平女兒個資 22歲青年2審維持14年

牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

在國際關注之下，中國法院昨天在被告、律師及家人均不在場下，二審秘密宣判年僅22歲的被告牛騰宇維持14年重刑。他與另23名年輕人被控在網路洩露習近平 女兒習明澤的個資 。牛騰宇的母親重申這是冤案，將維權到底。

中央社報導，習明澤和習近平姐夫鄧家貴的個資於2019年5月相繼被海外網站「紅岸基金會」和「支那維基」公開後，公安部隨即成立專案組。廣東茂名網路警察 因為抓不到海外曝光者，轉而大舉抓捕分享上述兩網站連結的「惡俗維基」網站成員。

2020年12月30日，廣東省茂名市茂南區法院作出一審判決，24人被判有罪，主犯牛騰宇被判刑14年，其餘被告分別獲刑1到4年不等。

牛的家屬指控這是茂名警方構陷炮製的冤案，在無法拘捕海外網站「支那維基」主持人的情況下，不惜移花接木要「惡俗維基」頂替，還屈打成招逼「惡俗維基」的技術支援者牛騰宇承認是「主犯」，控以「尋釁滋事」、「侵犯公民個人信息」、「非法經營」三項罪名判14年重刑。

二審宣判後，牛騰宇的母親直指這是一個嚴重的欺壓人權、踐踏法律的做法，強調只要一息尚存，絕對會維權到底。