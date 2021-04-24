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7部門聯手整治亂象 網信辦：直播主應年滿16歲

記者蔡敏姿／綜合報導
為整頓網路平台亂象，網信辦七部門聯合發布「網絡直播營銷管理辦法」，規定直播主須年滿16周歲。圖為福建某商家進行網絡直播帶貨。 （中新社）
為整頓網路平台亂象，網信辦七部門聯合發布「網絡直播營銷管理辦法」，規定直播主須年滿16周歲。圖為福建某商家進行網絡直播帶貨。 （中新社）

為整頓網路平台亂象，網信辦、國家市場監管總局等七部門昨天發布「網絡直播營銷管理辦法」，為網路直播畫出八條紅線，規定直播主應年滿16周歲，並將直播營銷中的人、貨、場，台前幕後主體，線上線下等納入監管範圍，5月25日起施行。

路透報導，市場監管總局等七部門聯合發布辦法，直播營銷人員和直播間運營者為自然人，需年滿16歲，並為直播行為畫出八條紅線，加強直播間五個重點環節管理，對直播營銷活動相關廣告合規、直播營銷場所、互動內容管理、商品服務供應商信息核驗、消費者權益保護責任、網路虛擬形象使用提出要求。

直播營銷行為八條紅線包括，違反「網絡信息內容生態治理規定」第六條、第七條規定的；發布虛假或者引人誤解的信息，欺騙、誤導用戶；營銷假冒偽劣、侵犯知識產權或不符合保障人身、財產安全要求的商品；虛構或者篡改交易、關注度、瀏覽量、點讚量等數據流量造假。

辦法稱，對涉嫌違法違規的高風險營銷行為採取彈窗提示、違規警示、限制流量、暫停直播等措施。如騷擾、詆毀、謾罵及恐嚇他人，侵害他人合法權益；傳銷、詐騙、賭博、販賣違禁品等。

網信辦稱，辦法旨在規範網路市場秩序，官方七部門建立健全線索移交、信息共享、教育培訓等工作機制，對嚴重違反法律法規的直播營銷市場主體名單實施信息共享，依法聯合懲戒。

此外，完善民事、行政和刑事法律責任相銜接體系化規定。違反本辦法，給他人造成損害的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，追究刑事責任。

澎湃新聞網報導，中國人民大學助理教授王鵬認為，新規上路意味中國直播行業進入一個規範化的發展階段，對企業來說，合規性、創新性的要求會更高。由於網路特點，直播帶貨發展迅速，同時官方監管趨嚴，行業規範和標準會逐步制定。

疫情影響，2020年中國直播電商進入「全民直播」時代。相關數據顯示，截至去年7月30日，中國有超過1.8萬家直播相關企業。直播之風也吹到資本市場，超過100家上市公司爭相入局。

中國 疫情 教育

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