「喝板藍根不用戴口罩」 廣藥董事長挨批「信口開河」

李楚源「板藍根一喝，口罩就不用戴了」的發言引發爭議。（取材自紅星新聞）

廣藥集團董事長李楚源（同屬白雲山董事長）近日「禍從口出」，引起爭議。在某論壇上，李楚源公開稱，「白雲山的板藍根一喝口罩就不用戴，所以我今天來沒戴口罩的，中藥確實起到很大的作用，大家不用怕。」結果被人實名舉報，並遭到媒體砲轟：「如此荒唐。」

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映象網報導，此外，李楚源還說：「這個新冠(病毒)啊，我覺得也是欺負弱者，你身體強大了，它就欺負不了你。」

據報導，網上有人公開發文表示，已於20日向廣州昌崗派出所提交了舉報材料，聲稱要實名舉報李楚源，散布疫情 虛假信息、擾亂公共秩序。也有網友怒懟：「建議先看看腦子。」

報導說，白雲山板藍根「碰瓷」抗疫，也不是第一次了。去年10月13日，一則標題為「鍾南山：白雲山複方板藍根對新冠病毒有效不會亂講」的視頻在網上熱傳，引起較大轟動。受鍾南山「點名」的影響，白雲山的板藍根產品迅速「竄紅」，網上許多店舖內板藍根相關產品銷售火爆。白雲山的股價 也受此影響大幅上升，10月16日，白雲山股價強勢漲停，A股和H股市值飆漲約100億元人民幣(約15.39億美元)。

報導指出，然而事實是，所謂的「板藍根對新冠病毒有療效」，只是一則斷章取義的謠言。

此次李楚源再度將白雲山板藍根和抗疫掛鉤，是否有虛假宣傳之嫌呢？中新經緯報導稱，北京市京師律師事務所商事交易法律事務部主任趙斌律師認為，該發言若非調侃，則涉嫌虛假宣傳，虛假宣傳是指在商業活動中經營者利用廣告或其他方法對商品或者服務做出與實際內容不相符的虛假信息，導致客戶或消費者誤解的行為。

在趙斌律師看來，「板藍根一喝，口罩就不用戴了」，在目前科學的認知範圍，很明顯是對板藍根性能、用途的虛假宣傳，易引發不明真相的老百姓誤解。

另據中國青年報報導，喝了板藍根，就不用戴口罩了？如此荒唐的論斷，只要對防疫 知識稍有了解，就應該不會選擇相信。全球大流行尚未結束，在這種情況下，不論是誰，基於何種意圖，貿然聲稱普通人可以「不用戴口罩」，都是極不妥當、甚至極其危險的，「企業家豈能信口開河」。

報導說，李楚源為何要在媒體在場、業界關注的論壇活動上，公開發表這種缺乏科學依據的無稽之談？難道他僅僅是隨口一說嗎？答案恐怕並沒有這麼簡單。事實上，李楚源口中的「神藥」——白雲山板藍根，正是其擔任「一把手」的廣藥集團旗下的「拳頭產品」。他在講話中為自己主管的企業隨意「貼金」，充滿了借疫情為自家產品「打廣告」的意味。

報導指出，李楚源為自己主管的企業宣傳，本身無可厚非。但是，其履職行為，無論如何都不能凌駕於公共衛生與防疫安全之上。為了企業的利益，在疫情防控這樣的嚴肅議題上信口開河，顯然極不可取。