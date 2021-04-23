詐21億 中興前女副總何雪梅判囚20年

中興通訊股份有限公司前工會主席何雪梅，因涉嫌非法集資詐騙高達21億元人民幣，最終被判處有期徒刑20年。（取材自大河財經網）

中興通訊股份有限公司前工會主席、副總裁何雪梅非法集資詐騙一案，何雪梅最終被判處有期徒刑20年，由於涉案金額高達21億（人民幣，下同）、案情波及約4000名員工、何雪梅自首前曾服下50片安眠藥……刑事裁定書被公開，在網路上引發熱議。

觀察者網報導，資料顯示，現年51歲的何雪梅是廣東省深圳市南山區人。她於1991年畢業於重慶大學機械工程學院。1997年進入中興通訊公司，自2000年開始擔任公司工會主席和副總裁。工會下屬有兩家全資子公司，分別是中興宜和公司和益和天成公司，她擔任兩家公司的董事長。

2015年初至2017年3月，何雪梅通過其微信 公眾號、「何粉俱樂部」、易秀個人微博、微信群等途徑發布集資信息，鼓吹其擁有低風險、穩健收益的投資 渠道，以高回報為誘餌，在益和天成公司的「中興E家」電子商務平台上，分26期向眾多被害人募集資金。

隨後，何雪梅使用大量私人帳戶接收、轉移集資款，將所募集資金用於購買高風險的信託理財產品、購買房地產、在二級市場買賣股票、歸還所挪用公司資金、償還個人債務、侵吞轉移至境外等，上演了一齣齣「龐氏騙局」。

經審計，何雪梅累計募集資金21億元，參與人員8819人，未退還數額合計8.99億元。案發後，中興通訊公司全部墊付了未清退資金。

2017年，中興在例行審計中，發現2015年3月至2016年12月期間，擅自從宜和公司挪用資金。審計還發現，益和公司的食堂、「中興E家」商城等的銷售收入，以及宜和公司的借款，均流向了被何雪梅實際控制的帳戶。同年6月控告何雪梅等人挪用資金、職務侵占。7月11日，偵查機關立案偵查。當天，何雪梅自服氯硝安定（一種安眠藥）50片，隨後入院搶救，出院後，何雪梅表示願意到公安 機關配合調查。

經過縝密的調查，她數罪併罰，總和刑期有期徒刑28年，決定執行有期徒刑20年，並處沒收個人財產人民幣2000萬元。