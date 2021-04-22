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家裡10套房 50歲浙江紹興富爸想招「贅婿」幫忙打理

中國新聞組／杭州22日電
楊汛橋鎮也有「贅婿」文化。（取材自微博）
楊汛橋鎮也有「贅婿」文化。（取材自微博）

隨著電視劇「贅婿」熱播，「上門女婿」成為熱門話題，被戲稱為「中國贅婿之都」的浙江蕭山更是引起廣泛關注，不少「青年才俊」正從全中國各地趕去，爭相自薦成為蕭山女婿，從而實現階層躍升。與蕭山僅一江之隔的紹興市柯橋區楊汛橋街道，同樣有著深厚的「贅婿」傳統。50歲高先生家裡有10套房，就想找個「兒子」幫忙打理。

紹興晚報報導，73歲的袁寶龍老人是楊汛橋街道高家村人，曾當過37年村幹部，對村裡的情況十分熟悉。他表示，「贅婿」在老一輩人那裡是很普遍的現象，基本上只要是家裡沒有兒子的人家，都會招上門女婿。女婿進門後得改姓名，隨女方姓；女方父母和當地人也不把「贅婿」稱女婿，而是稱為「兒子」。

50歲的高先生是楊汛橋街道某村村民，他有兩個女兒，大女兒大學在讀，小女兒上初中。儘管談婚論嫁為時尚早，但對於大女兒的婚姻，全家人早有盤算，都希望能招一個「贅婿」。「我們家父母只有我一個兒子，我又生了兩個女兒，家裡有十套房產，全家人都希望能招一個『兒子』到家裡來，讓他和女兒一起打理這份家業。」

高先生表示，大女兒從小就是當兒子養的，性格比較要強，她的想法和父母的想法是一致的。

但隨著時代的發展，人們的觀念逐漸在轉變，楊汛橋傳統「贅婿」的習俗也發生了很大變化。這種變化首先來自於「贅婿」這種特殊婚姻形式與人們主流婚戀觀的衝突。楊汛橋街道婦聯主席翁佳佳說，最突出的如孩子出生後到底跟誰姓，有時會成為夫妻兩人甚至兩個家庭矛盾的導火索。有些男方父母會反悔當初孩子跟女方姓的承諾，提出要孩子跟男方姓。

王家塔村村幹部陸國鳳也證實，村裡存在個別老人堅持傳統思想要找「贅婿」到家當兒子，導致女兒年紀大了還在相親的情況，但這是極少數，大多數父母和女青年在婚嫁觀念上已經放開，都認可「自由戀愛，小倆口能過好就行」。

電視劇「贅婿」劇照。（取材自微博）
電視劇「贅婿」劇照。（取材自微博）

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