比利時駐韓大使中國妻 南韓掌摑店員 引發民眾憤怒

比利時駐韓大使夫人、華裔的相雪秋近日在南韓 首爾一家服裝店被誤會順手牽羊,一氣之下竟「掌摑店員」,引發南韓民眾憤怒。不過她由於身分特殊,南韓警察透露有機會避開罪責,引發社群媒體要求比利時政府將大使夫婦召回國,更有民眾聚集到比利時駐韓大使館 前抗議。

南韓MBC電視台報導,相雪秋9日到首爾龍山區賣場購物,當時她逛了逛沒買任何商品便離開。沒想到因為相雪秋當時穿著和店內販售的衣服款式相同,店員誤會她沒有結帳就離開,於是追出去確認。

得知是誤會後,店員馬上向相雪秋道歉,並返回店內,但相雪秋追了回來,怒氣沖沖質問。監視畫面曝光,相雪秋推了店員,其他人上前勸阻卻無濟於事。相雪秋不斷用手對店員指指點點,最終甩了店員一巴掌。

這名店員臉頰被打腫了,當即立刻報警。被打店員透露:「相雪秋並不是進來逛一圈就離開了,而是在賣場內停留了大概一個小時,試穿了多件衣物。其中部分衣物是在柱子等死角地帶試穿」、「因為以前曾發生過顧客忘記了正在試穿的衣物直接離開賣場的事,所以我為了確認追了出去。」

由於相雪秋享有外交人員家屬的特權,不必受南韓任何方式之逮捕或拘禁,因此警方到場了解狀況後,只能放行,並將案件移交南韓外交部處理。南韓外交部已向比利時大使館提出正式抗議,要求防止類似事件再次發生。對此,比利時大使館方面對媒體表示:「沒有什麼特別要說的」。

然而,南韓民眾不滿比利時大使館不僅沒有表示遺憾,連正式道歉都沒有,跑到首爾的駐韓大使館前示威。

