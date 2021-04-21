成都新手媽媽產後身體發臭 兩個月後排出一坨黑紗布

四川新手媽媽產後持續發臭脹痛，兩月後排出發黑紗布，醫院承認疏失，當值醫護人員被停職。(取材自紅星新聞)

四川成都一位新手媽媽自從今年2月誕下一名女嬰後，全身便散發出臭雞蛋 味，身心承受巨大的折磨。兩個月後，她排便時，排出一塊已發黑的手術用紗布，於是要求為她進行婦產科手術的成都西區醫院作出賠償。醫院承認疏失，當事醫護已停職接受調查，雙方正在協商後續事宜。

據成都商報報導，今年1月，閻女士在成都西區醫院順產生下女兒，產後兩個月，身體卻持續散發血腥和臭雞蛋的異味，且下身墜脹疼痛難忍。她表示，在生產後的住院期間，值班護士隱晦地提示她身體有味道，讓家屬擦拭一下，隔壁床位的家屬也說她床位有味道。

據報導，閻女士2月2日回家後開始坐月，家人多次表示，聞到閻女士身上散發著血腥氣和雞蛋腐爛的味道。不僅如此，閻女士感到下身有墜脹痛感，不能久坐、久站甚至維持同一個動作太久。生下女兒50日左右，閻女士亦曾到醫院就診，但由於惡臭不止，未能進行陰道B超檢查，只做了腹部B超，提示沒有異常。

因為身體異味，她甚至沒有親自餵母乳，只能將母乳擠到奶袋裡再餵。但伴隨著持續的疼痛和羞愧感，閻女士表示，自己還沒「出月子」，奶水就明顯不足，現在已經只能純奶粉餵養。

報導指出，閻女士回家兩個月後，體內突然排出了一坨比較大的「物體」，她擔心是甚麼重要器官，結果仔細一看，竟然是一塊發黑的紗布。當天下午，她就趕到成都西區醫院，醫院事後承認有責任。而在紗布取出後翌日，異味就沒有了，但至今腹部仍不時疼痛。

閻女士說，她不清楚之後會有甚麼後遺症，加上這段期間身體和心理壓力都很大，希望院方給她一個合理的賠償，或者保證她的身體健康，但目前雙方沒有協商一致。