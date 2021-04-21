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「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

中國新聞組／北京21日電
兩人的結婚證。(取材看看新聞）
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

2017年6月，小伙子小高和劉老太領取了結婚證書。那年，新郎27歲，新娘76歲，整整相差49歲！陪著一起去婚姻登記處的，還有小高的兩位好友小余和小戴。但這場婚姻的結果，是老太被騙了錢，又沒了住處。

新聞坊報導，事情要從2014年說起，小余、小戴、小高前後在同一家理財投資企業工作。

劉老太是這家企業的客戶，曾在英國打工的她有一些積蓄做投資。劉老太是孤老，沒有子女，曾經有過一個養女，已不再來往。

雖然孑然一身，但劉老太十分好客，時常邀請三個小伙子來家裡吃飯；小伙子們也經常上門送些小禮物。劉老太在小伙子們公司裡的投資回報收益穩定，漸漸的，關係越來越好，三個小伙子認了劉老太當「乾媽」，劉老太有啥事兒，也會喊小伙子們幫忙。

有一天，劉老太向小伙子小余訴苦，自己在其他的地方的投資損失慘重。他們提議「乾媽」先把房子抵押給銀行，等他們投資股權後賺到錢，再把房錢還回來。

讓劉老太擔心的是，賣房之後，戶口落到哪裡去呢？小伙子們商量，小高一個人住，掛到他家去。於是他們去派出所要以「乾媽」的名義遷戶口。派出所說，只有直系親屬才可以遷戶口，三人便商量出一個「結婚」的方法。

老太結了婚、遷了戶口、賣了房，但三個小伙子拿到錢後，根本沒投資股權，私下把錢分了。起初，他們還每個月稍微給劉老太一些錢，讓她租住在外地，但漸漸的聯繫越來越少，承諾的回報也都打了水漂。

劉老太被騙了錢，又沒了住處，只好向自己的外甥女和外甥女婿求助，勉強在租房安頓。劉老太的外甥女婿約見了幾個小伙子，可對方卻耍無賴，無奈之下就只能將他們告上法庭。

最終李某、高某、戴某因涉嫌合同詐騙罪被提起公訴，因三人退賠被害人全部損失，分別被判二至三年的有期徒刑，緩刑二至三年。

投資 詐騙 英國

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