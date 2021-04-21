我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

中國新聞組／上海21日電
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

因捲入轟動一時「社保案」入獄、去年才獲釋的上海前首富周正毅，日前在上海外灘一家酒店舉辦60歲生日宴，廣邀名人參加，包括官媒上海東方衛視台多名主持人出席。此事引起上海當局關注，要求相關電視台查核。

綜合媒體報導，微博近日瘋傳周正毅日前在上海五星級「萬達瑞華酒店」舉行60歲壽宴。宴會打出「不忘初心，回歸本色」的字樣，並邀名人明星捧場，例如著名影星左小青。上海官媒六名主持人也參加宴會，包括東方衛視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲；還有一名主持人高源，但他並非電視台簽約主持人。

周正毅（中，穿襯衫者）高調擺壽宴。（取材自孤煙百家號）
周正毅（中，穿襯衫者）高調擺壽宴。（取材自孤煙百家號）

這些主持在上海廣播界頗有名氣。他們還集體上台道賀，聲稱「東方衛視春晚也不過這樣的陣容」。

消息一出，驚動上海市委宣傳部，要求電視台調查核實。據報導，電視台表示將會約談涉事主持人，並承諾做好事後處理工作，確保主持人不再參加與身分和形象不符的活動。

據報導，周正毅為前上海地產控股有限公司董事會主席，原農凱集團公司董事長，曾被「富比世」雜誌封為上海首富，於2003底因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，判刑3年，此案據傳還牽涉江澤民的兒子江綿恆，甚至瘋傳有一捲秘密錄音帶記錄兩人對話，但遭高層出手滅證。

2006年，周正毅又捲入「上海社保基金挪用案」（社保案），當時北京中央指上海部分官員違規動用社會保障基金進行投資活動，事件導致上海市委書記陳良宇等人落馬。社保案被部分海外媒體視為中共高層鬥爭而引發的一起重大政治事件。

2007年，周正毅因行賄等罪名再被判刑16年，2020年出獄。當年周正毅意氣風發，在上海幾乎可以呼風喚雨，不過如今中國政經情勢自習近平上台後已今非昔比；不確定周正毅高調擺宴，是有意試水溫還是未掌握現況。

北京 富比世 投資

上一則

TikTok遭控非法收集兒童個資 恐判賠數十億英鎊

下一則

酷似宋仲基+李易峰 成都鮮肉教官不想出道 只想當飛官

延伸閱讀

被中國官媒點名批評 特斯拉低頭發道歉聲明

被中國官媒點名批評 特斯拉低頭發道歉聲明
上海車展揭幕 千家車企與會 刷臉入場

上海車展揭幕 千家車企與會 刷臉入場
華為旗艦店 開賣電動車

華為旗艦店 開賣電動車
上海淡井廟（下）

上海淡井廟（下）

熱門新聞

中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
上海美東房地產有限公司前副總裁李亨利，因資助香港反送中運動遭重判11年徒刑，並在電視上公開認罪。（取自央視節目畫面）

上海地產商長期資助黃之鋒等人 遭重判11年徒刑

2021-04-14 15:50
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
馬雲（左下）參加俄羅斯總統普亭主持的俄羅斯地理會議，全程兩小時，未曾發言。（取材自微博）

馬雲重罰後露面了 出席普亭視訊會議 全程只喝茶不發言

2021-04-14 23:03
相親大會展板上公布的83歲退休老教授尋覓年齡為22歲到40歲對象信息。（取材自上游新聞）

83歲退休老人相親尋22至40歲女性 允月給千萬美元

2021-04-15 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳