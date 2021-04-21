出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

因捲入轟動一時「社保案」入獄、去年才獲釋的上海前首富周正毅，日前在上海外灘一家酒店舉辦60歲生日宴，廣邀名人參加，包括官媒上海東方衛視台多名主持人出席。此事引起上海當局關注，要求相關電視台查核。

綜合媒體報導，微博近日瘋傳周正毅日前在上海五星級「萬達瑞華酒店」舉行60歲壽宴。宴會打出「不忘初心，回歸本色」的字樣，並邀名人明星捧場，例如著名影星左小青。上海官媒六名主持人也參加宴會，包括東方衛視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲；還有一名主持人高源，但他並非電視台簽約主持人。

周正毅（中，穿襯衫者）高調擺壽宴。（取材自孤煙百家號）

這些主持在上海廣播界頗有名氣。他們還集體上台道賀，聲稱「東方衛視春晚也不過這樣的陣容」。

消息一出，驚動上海市委宣傳部，要求電視台調查核實。據報導，電視台表示將會約談涉事主持人，並承諾做好事後處理工作，確保主持人不再參加與身分和形象不符的活動。

據報導，周正毅為前上海地產控股有限公司董事會主席，原農凱集團公司董事長，曾被「富比世 」雜誌封為上海首富，於2003底因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，判刑3年，此案據傳還牽涉江澤民的兒子江綿恆，甚至瘋傳有一捲秘密錄音帶記錄兩人對話，但遭高層出手滅證。

2006年，周正毅又捲入「上海社保基金挪用案」（社保案），當時北京 中央指上海部分官員違規動用社會保障基金進行投資 活動，事件導致上海市委書記陳良宇等人落馬。社保案被部分海外媒體視為中共高層鬥爭而引發的一起重大政治事件。

2007年，周正毅因行賄等罪名再被判刑16年，2020年出獄。當年周正毅意氣風發，在上海幾乎可以呼風喚雨，不過如今中國政經情勢自習近平上台後已今非昔比；不確定周正毅高調擺宴，是有意試水溫還是未掌握現況。